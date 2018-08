Skandál v Bílém domě. Úřednice odposlouchávala Kellyho

Bývalá zaměstnankyně Bílého domu Omarosa Manigaultová Newmanová vyvolala o víkendu ve Washingtonu další skandál, když vyšlo najevo, že v přísně střežených prostorách prezidentovy kanceláře tajně nahrávala rozhovor s personálním šéfem Bílého domu Johnem Kellym. Manigaultová už koncem minulého týdne rozhořčila prezidentův tým zveřejněním výňatků ze své knihy, v níž Donalda Trumpa líčí jako rasistu.

Čtyřiačtyřicetiletá Manigaultová pracovala v Bílém domě jako asistentka ředitele pro komunikaci a podle agentury AP byla nejvýše postavenou Afroameričankou v prezidentské kanceláři. Ve výňatku její nové knihy, který zveřejnila minulý týden televize NBC, se uvádí, že Trump v minulosti opakovaně hovořil o černoších jako o "negrech". Rozhovory s ním si prý autorka knihy tajně nahrávala. Bílý dům obvinil Manigaultovou ze lži.

Who in their right mind thinks it’s appropriate to secretly record the White House chief of staff in the Situation Room?

Informace o dalším tajně nahraném rozhovoru, tentokrát s Kellym, se dostala na veřejnost v neděli. Poprask ve Washingtonu nezpůsobil ani tak obsah nahrávky, jako především místo, kde ji Manigaultová pořídila. S Kellym, který jí vysvětluje důvody její výpovědi, mluvila v Situační pracovně Bílého domu, tedy v místě, jež média označují za jeden z nejpřísněji střežených prostorů na světě.

Secretly recording conversations in the Situation Room isn't just wildly inappropriate, it's a threat to our national security. If she broke federal law, she should be prosecuted.