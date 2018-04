Slavný Cosby u soudu kvůli znásilnění. O vině rozhodne porota

Ve Spojených státech po více než dvou týdnech skončila hlavní část procesu s osmdesátiletým komikem Billem Cosbym, který čelí obvinění ze znásilnění. Soudce případ předal porotě, která rozhodne, zda je někdejší populární herec vinen z omámení a znásilnění Andrey Constandové v roce 2004, uvedla agentura Reuters. Pokud porota jeho vinu uzná, hrozí mu až deset let vězení.

Dvanáctičlenná porota se začala radit dopoledne místního času (odpoledne SELČ). Po zhruba dvou hodinách se porotci do soudní síně vrátili, aby požádali o právní definici termínu "dobrovolný". Soudce Steven O'Neill jim řekl, že na to není možné odpovědět, ale že porotci mají definici zločinu, a tím by se měli řídit.

Proces u soudu v pensylvánském městě Norristown začal 9. dubna. Pro Cosbyho je to již podruhé, co soud řeší případ týkající se Constandové. Loni v červnu se ale porota nedokázala na otázce viny Cosbyho shodnout, proces se proto nyní opakoval.

Constandová se původně s Cosbym v roce 2006 dohodla na mimosoudním vyrovnání, po deseti letech byl ale případ znovu otevřen. Cosby vztah s Constandovou přiznal, podle něho ale tato žena se sexuálním stykem souhlasila.

Případ Constandové není jediným, který se proti Cosbymu objevil. Postupně se přihlásilo zhruba 50 žen, které tvrdí, že je Cosby v průběhu uplynulých desetiletí sexuálně napadl či znásilnil. Řada případů je již promlčena. Cosby navíc trvá na tom, že ženy se sexem souhlasily.