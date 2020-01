Smrt Solejmáního se řeší víc než impeachment

Smrt íránského generála Kásema Solejmáního přehlušila na americké politické scéně rozruch kolem ústavní žaloby prezidenta Donalda Trumpa, která má zanedlouho vyvrcholit soudním projednáváním v Senátu. Americká média se v úterý shodují, že členové Kongresu jsou postaveni před nečekaný problém: musejí svou pozornost rozdělit mezi dvě dramata, přičemž obě mohou otřást celou zemí.

"Bylo obtížné si představit cokoli, co by zastínilo blížící se vyvrcholení ústavní žaloby prezidenta. Ale právě v takové situaci se teď ocitl americký Kongres kvůli hrozícímu vojenskému konfliktu s Íránem," napsal server Politico.

List The New York Times upozornil, že obě kongresové komory, Sněmovna reprezentantů i Senát, budou v příštích dnech hlasovat o rezolucích omezujících operační možnosti Bílého domu v konfliktu s Íránem. Impeachment jako by šel stranou.

"Je fascinující vidět, že máme před sebou hned dvě velmi důležité debaty o dělbě moci," komentovala republikánská senátorka Susan Collinsová možnost kongresových komor omezit pravomoc prezidenta ve vojenském konfliktu s Íránem a zároveň hlasovat o jeho setrvání v úřadu. "I když okolnosti jsou v obou případech mimořádně obtížné, debata je to historická," dodala.

Vášeň, s jakou se opoziční demokraté pustili do ústavní žaloby Trumpa, nakrátko poněkud opadla, píše Politico. Důvodem je podle serveru i skutečnost, že impeachment má předvídatelné vyústění - málokdo pochybuje o tom, že Senát v hlasování prezidenta podrží. Vývoj íránské krize je ale naopak nejistý, protože přístup prezidenta k řešení krize je "bojechtivý", uvedl server.

Írán na titulkách

Titulky o impeachmentu z prvních stránek amerických médií zmizely a uvolnily místo dramatickým zprávám z Iráku a Íránu. Zastupitelé, kteří se v pondělí vrátili do Kongresu po svátcích, v prvních projevech střídavě hovořili o jednom a o druhém. "Naše země se ocitla v situaci, kdy čelí dvěma tvrdým a závažným zkouškám. Jedna se týká jednoty naší země a budoucnosti naší ústavy, druhá naší síly v zahraničí a bezpečnosti doma," prohlásil z tribuny Senátu šéf republikánské frakce Mitch McConnell.

Republikáni v obou případech za Trumpem stojí, konstatuje Politico. Brání se pokusům zbavit ho úřadu, a zároveň vyvracejí obvinění, že překvapivý útok na íránského generála může zemi zatáhnout do války. Demokraté chtějí možnost války odvrátit a zároveň udržovat při životě obvinění Trumpa ze zneužití moci a obstrukcí Kongresu, které vedlo k impeachmentu. "Je to naše práce, ale je toho hodně," komentoval atmosféru v Kongresu demokratický senátor Mark Warner.