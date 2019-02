Sochu zachycující slavný polibek zneuctili nápisem #MeToo

Hned den poté, co zemřel americký námořník, který se proslavil fotografií, na níž při oslavách vítězství nad Japonskem políbil cizí ženu, zvandalizoval někdo model sochy, jež zachycuje tento ikonický moment. Na nohu políbené ženy nasprejoval vzkaz #MeToo. Informovaly o tom servery BBC a heraldtribune.com.

Socha s názvem Unconditional Surrender připomíná na Floridě ve městě Sarasota den, kdy Japonsko kapitulovalo, a skončila tak druhá světová válka. Umělecké dílo znázorňuje dnes již legendární fotografii amerického námořníka George Mendonsy, který během oslav z radosti políbil jistou Gretu Zimmer Friedmanovou.

V pondělí, den po smrti 95letého Mendonsy, se ale socha stala obětí vandalismu. Policie vyčíslila škodu posprejované nohy ženské sochy na tisíc dolarů (zhruba 22 tisíc korun). Symbol oslavy konce války si pachatel zřejmě vyložil jako akt sexuálního obtěžování, neboť na sochu napsal známé heslo hnutí #MeToo, které právě proti těmto činům bojuje.

Samotná Zimmer Friedmanová už v roce 2005 prohlásila, že Mendonsa nedostal od ní svolení k polibku, "prostě ji jen popadl a spontánně políbil", jedním dechem však dodala, že šlo čistě jen o akt z radosti - z toho, že skončila druhá světová válka.

Oddělení městské policie sdílelo fotografii zvandalizované sochy na sociálních sítích, přičemž spousta lidí vyjádřila svůj vztek nad významem graffiti, které naznačuje, že jeden ze symbolů oslav byl vlastně sexuálním útokem.

"Sexuální napadení je strašné, ale tohle určitě nebyl tento případ. Mohu vás ujistit, že ten chudák (Mendonsa), který tento týden zemřel, rozhodně nemyslel na sexuální napadení ženy, když se zrovna dozvěděl, že druhá světová válka skončila," komentoval jeden z uživatelů. "Je smutné, že se to stalo zrovna den potom, co tento muž v 95 letech zemřel," přidal se další komentující.

#MeToo má vzdělávat

Nicméně jeden z uživatelů se postavil za vandalství, a dokonce vyjádřil návrh, aby město sochu strhlo. "Toho muže, která ji popadl a políbil, neznala. Neříkám, že to vypadá jako by ta žena byla obětí, ale technicky vzato to bylo nevyžádané sexuální jednání. Je to jasné a prosté. Hnutí #MeToo je zde také proto, aby vzdělávalo a lidé pochopili, že ženy nemohou být nadále vnímány jako sexuální objekt, který si mohou muži jen tak vzít, kdy chtějí," argumentoval.

V úterý ráno vyvěsilo město Sarasota na twitter fotografii sochy a potvrdilo, že graffiti bylo z památky odstraněno.