Soud na Floridě zmírnil požadavky pro hlasování zločinců

Federální soudce v americkém státě Florida prohlásil za neústavní místní zákon, který znovunabytí volebního práva u lidí propuštěných z vězení podmiňuje uhrazením veškerých pokut a správních poplatků. Rozhodnutí by mohlo umožnit hlasovat až statisícům bývalých trestanců z tohoto jižanského státu, který bude jedním z hlavních bojišť mezi demokraty a republikány v nadcházejících prezidentských volbách, napsal list The New York Times.

Lidé ve výkonu trestu nemají na Floridě volební právo již po desetiletí a ještě donedávna jej nemohli znovu získat ani po propuštění z vězení. V roce 2018 se však místní občané vyslovili pro opatření, které navrací právo hlasovat po odpykání trestu všem zločincům kromě těch odsouzených za vraždu či sexuální delikty.

Nedlouho poté však místní zákonodárci v čele s republikány schválili omezení, podle něhož bývalí trestanci musí zaplatit veškeré své dluhy související s jejich případem, jako jsou soudní výlohy či pokuty, než budou znovu připuštěni k volebním urnám.

Federální soudce Robert Hinkle však v neděli vyslovil souhlas se stížností řady organizací bránících občanská práva a řekl, že požadavek na splacení všech dluhů je možné považovat za volební daň, tedy finanční bariéru, která upírá volební právo lidem na základě jejich majetku.

"Je to pro volební právo skutečně zlomové rozhodnutí," řekla Julie Ebensteinová z vlivné Americké unie občanských práv (ACLU), která byla jednou z organizací, jež stížnost na rozhodnutí floridských činitelů podala. "Je to rozhodnutí, které se pravděpodobně dotkne statisíců voličů - a už bylo načase," dodala.

Výsledek ve Floridě bude důležitý

Florida je přitom nejlidnatější z takzvaných bitevních států, u nichž se velice těžko předpovídá, pro koho se vysloví v nadcházejících prezidentských volbách. Vítězství na Floridě je řadou expertů považováno za nutný předpoklad pro zisk prezidentského křesla. Od roku 1964 se stalo jen jednou, že by vítěz v tomto státě nakonec neusedl v Bílém domě.

Někteří experti se domnívají, že by rozhodnutí soudu mohlo zvýšit šance opozičních demokratů. Většina z chudých propuštěných vězňů jsou totiž černoši, kteří se obecně více přiklánějí k této straně. Deník The New York Times však poznamenává, že se floridské úřady zřejmě proti rozhodnutí odvolají. Není tak jisté, zda opatření vstoupí v účinnost dostatečně brzo na to, aby se mohli lidé s nově nabytým volebním právem zaregistrovat k hlasování. Otázkou také zůstává, kolik z dotčených osob by se k urnám nakonec skutečně vypravilo.