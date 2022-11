Soud v Brazílii poslal bývalou poslankyni do vězení za zosnování vraždy manžela

Soud v Brazílii poslal gospelovovu zpěvačku a bývalou poslankyni Flordelis dos Santosovou na 50 let do vězení za zosnování vraždy manžela v roce 2019. K zastřelení o 20 let mladšího manžela, které mělo vypadat jakou loupežné přepadení, podle soudu přesvědčila několik svých dospělých dětí. Společně jich manželé z chudinských favel Ria adoptovali a vychovali přes pět desítek. O nedělním verdiktu informoval server BBC News.

Délka trestu odráží "nenávist, chladnokrevnost a nedostatek úcty k lidskému životu," uvedl soud. Za vykonání vraždy už si odpykávají trest jeden biologický a jeden adoptivní syn, v neděli si vyslechla svůj trest za podíl na přípravách i jedna dcera.

Odsouzená žena, mezi Brazilci oblíbená a známá pod křestním jménem Flordelis, se podle soudu v minulosti už šestkrát pokusila manžela otrávit. Podle soudu je rovněž vinna z falšování dokumentů a z ozbrojeného zločinného spolčení.

Santosová měla tři vlastní děti a pět adoptovaných, když se rozvedla. Jedno z jejích dětí u soudu vypovědělo, že Anderson do Carmo do její domácnosti přišel ještě jako dospívající chlapec. Nikdy však nebyl adoptován a když mu bylo 21 let, tak si Santosovou vzal. Ona se stala úspěšnou zpěvačkou a později i poslankyní, on založil evangelickou církev, kterou pojmenoval po své ženě. Motivem činu měl být podle vyšetřovatelů boj o moc a peníze v církevní organizaci, kterou manželé založili.

Santosová se sama narodila ve favele na předměstí Ria, federální poslankyní se stala na podzim 2018. Ke zvolení do parlamentu jí podle místních médií pomohla i její navenek altruistická činnost a adopce znevýhodněných dětí. V srpnu 2021 ji brazilský parlament vyloučil, čímž ji připravil o poslaneckou imunitu a umožnil postavit ji před soud. Předtím byla zhruba rok vyšetřována na svobodě, musela ale neustále nosit elektronický sledovací náramek.