Soupeřka pro Trumpa? Senátorka ohlásila kandidaturu

Demokratická senátorka Elizabeth Warrenová v sobotu oficiálně oznámila, že se chce stát prezidentkou Spojených států. Voličům slíbila, že bude bojovat za udržení a pokračování amerického snu a že vyhlásí tažení zmanipulovanému politickému systému. Aby se Warrenová mohla ve volbách v roce 2020 postavit republikánskému šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi, musí se nejdříve stát oficiální demokratickou kandidátkou. O kandidaturu s dalšími demokratickými uchazeči svede v první polovině příštího roku zápas ve vnitrostranických volbách.

"Tohle je boj o naše životy. Boj o vybudování Ameriky, kde jsou sny možné, Ameriky, která je tady pro každého," prohlásila Warrenová před svými příznivci ve městě Lawrence ve státě Massachusetts. "A proto dnes před vámi stojím, abych oznámila, že kandiduji na prezidentku Spojených států amerických," řekla za bouřlivého potlesku účastníků shromáždění.

Trumpa v projevu senátorka označila za nekompetentního prezidenta. "Naše země potřebuje vůdčí osobnost, která navrátí solidaritu ukradenou Trumpem," dodala.

O kandidatuře Warrenové se dlouhodobě spekulovalo. Na konci loňského prosince politička potvrdila, že o ní uvažuje. Tento týden pak své příznivce svolala do Lawrence, kde přislíbila učinit zásadní oznámení. Média se shodují, že Warrenová, ač je řazena k favoritům, nebude mít podle médií získání stranické kandidatury snadné, neboť o prezidentské křeslo projevilo zájem několik demokratů, jejichž šance jsou rovněž hodnoceny jako vysoké. Příkladem je senátorka Kamala Harrisová či její kolega Cory Booker. V neděli se oficiálně chystá ohlásit kandidaturu senátorka Amy Klobucharová a zájem projevila také další členka Senátu USA Kirsten Gillibrandová.

