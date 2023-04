Spojené státy i Ukrajina řeší vnitřní i mezinárodní dopady uniklých dokumentů

Spojené státy se v posledních dnech zabývají interními důsledky úniku utajovaných dokumentů i jeho dopady na diplomatické vztahy s Ukrajinou a dalšími spojenci. Uniklé dokumenty podrobně popisují plány USA a NATO na posílení ukrajinské armády před plánovanou ofenzivou proti ruským jednotkám. Pentagon zahájil vyšetřování a uvedl, že posuzuje dopady incidentu. Ukrajinská armáda podle zdrojů stanice CNN kvůli úniku musela změnit válečné plány, což ale zástupce prezidentské kanceláře záhy odmítl. Stále není jasné, jak se dokumenty na veřejnost dostaly a zda aspoň část z nich nebyla upravena pro dezinformační účely.

Vyfotografované dokumenty začaly na sociálních sítích kolovat minulý týden. Rychle je rozšířily zejména proruské kanály na telegramu, kde se podle ruskojazyčného serveru BBC objevily i pozměněné verze nejméně jednoho dokumentu. Smyšlené údaje obsahují dokumenty i podle Kyjeva. Vojenští analytici uvádí, že mohly být upraveny pro dezinformační účely, některé části se ale podle odborníků zdají být autentické.

Podle analytiků listu The New York Times uniklé dokumenty ukázaly, že Spojené státy mají velmi podrobný vhled do ruských válečných plánů a vyplývá z nich, že USA byly schopné předávat Ukrajině informace o načasování ruských útoků a někdy také konkrétní údaje o plánovaných cílech. Zveřejněný materiál, který je pět týdnů starý, nicméně neobsahuje konkrétní bojové plány, například jak, kdy a kde hodlá Ukrajina zahájit ofenzivu. Významné jsou podle analytiků ale detaily, jako například zmínky o míře výdajů na raketové systémy HIMARS. Uniklé dokumenty podle stanice CNN také odhalují klíčové slabiny Ukrajiny spojené s výzbrojí a protivzdušnou obranou nebo velikost a připravenost praporů v kritické fázi války.

Některé z dokumentů, které jsou podle amerických představitelů autentické, odhalují rozsah amerického odposlouchávání klíčových spojenců - kromě Ukrajiny též Izraele či Jižní Koreje. Mimo jiné odhalují, že Spojené státy špehovaly i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Jiné dokumenty ukazují míru, do jaké se Spojeným státům podařilo proniknout do struktur ruského ministerstva obrany a ruské žoldnéřské Wagnerovy společnosti. Dokumenty také poskytují přehled o amerických odhadech počtu obětí na straně Ukrajinců i Rusů.

Americké ministerstvo obrany v neděli uvedlo, že meziagenturní vyšetřování posuzuje dopad, který by mohl mít únik tajných dokumentů obsahujících podle všeho "citlivý a vysoce utajovaný materiál" na bezpečnost Spojených států a na spojence a partnery USA.

Rozsáhlý únik donutil Ukrajinu ke změně válečných plánů, uvedla dnes stanice CNN s odvoláním na zdroj v administrativě ukrajinského prezidenta Zelenského. Zástupce ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak ale tyto informace zpochybnil. Agentuře Reuters řekl, že strategické plány Ukrajiny zůstávají stejné, ale taktické se mohou měnit vždy. "Existují strategické úkoly - ty jsou neměnné. Ale operační a taktické scénáře se neustále upřesňují na základě vyhodnocení situace na bojišti, zaopatření zdrojů, zpravodajských informací o zdrojích nepřítele a tak dále," řekl Podoljak.

Další napětí únik vyvolal v diplomatických vztazích Francie a Ruska. Francouzské ministerstvo obrany v neděli dementovalo informaci obsaženou v jednom z uniklých dokumentů o válce na Ukrajině, že má v napadené zemi své vojáky. Podle deníku The Guardian se v dokumentu uvádí, že se na Ukrajině pohybují malé kontingenty speciálních sil ze států NATO. Vedle Francie se jedná podle těchto tvrzení o USA, Británii či Lotyšsko. Kreml dnes uvedl, že Francie v takovém případě nemůže přemýšlet o roli prostředníka mezi Moskvou a Kyjevem.