Stát New York prošetří údajné platby Trumpovým milenkám

Prokuratura státu New York zahájila prošetřování finančních převodů, jimiž si prý Donald Trump v době volební kampaně zajistil mlčení o svých záletech. Napsal to list The New York Times. Okolnosti kolem peněz pro pornohvězdu Stormy Daniels a modelku Karen McDougalovou už zkoumala americká federální prokuratura.

Převody peněz v roce 2016 zařizoval tehdejší Trumpův právník Michael Cohen, který si odpykává tři roky vězení za porušení pravidel financování volební kampaně. Soud totiž dospěl k závěru, že úplatek za mlčení měl posílit Trumpovy šance na volební vítězství, byl výdajem volební kampaně a měl být náležitě deklarován. Trump dal od kauzy ruce pryč a nevěru popřel. Transfer peněz označil za Cohenovu soukromou iniciativu, jež s volbami nesouvisí.

Úřad federálního prokurátora v New Yorku informoval nedávno americké soudy, že vyšetřování plateb oběma ženám uzavřel. Kromě Cohena nebyl nikdo obviněn, i když prokuratura konstatovala, že Trump o převodech peněz věděl a sám je nařídil. Regule ministerstva spravedlnosti USA zakazují obžalovat prezidenta během výkonu jeho funkce.

Věci se teď ujal prokurátor státu New York Cyrus Vance, který si vyžádal finanční dokumentaci od společnosti Trump Organization, která zastřešuje prezidentův realitní byznys. Podle Cohenovy výpovědi to byla právě tato společnost, která mu peníze k převodu poskytla.

Vance chce podle The New York Times prověřit podezření, že ve finančních výkazech ukryla Trump Organization platby pro Stormy Daniels a McDougalovou v kolonce "výdaje na právní služby". Falšování účetních dokumentů je podle zákonů státu New York trestný čin.