Stažení vojáků USA ze Sýrie je závažný omyl, tvrdí McConnell

Stažení amerických vojáků ze Sýrie je vážný strategický omyl. V článku pro list The Washington Post to napsal šéf senátních republikánů Mitch McConnell. Pro USA je podle jeho názoru kombinace stažení Američanů a turecké ofenzívy proti Kurdům zlý sen. Turecko s USA ve čtvrtek dohodlo 120hodinové příměří, v němž se mají kurdské oddíly stáhnout od hranice, kam chce Turecko přesídlit syrské uprchlíky ze svého území.

I když bude toto příměří dodrženo, turecké útoky a stažení USA "zbrzdilo" boj USA proti Islámskému státu (IS), píše McConnell. Situaci pode něj umožní Rusku a Íránu zvýšit svůj vliv v oblasti.

Senátor by situaci řešil tak, že na Turecko by použil metodu "cukru a biče se současným ohledem na jeho legitimní bezpečnostní obavy", ponechal by omezený počet amerických vojáků v Sýrii a spolupracoval s blízkovýchodním spojenci, ohroženými chaosem v Sýrii.

McConnell v článku nejmenoval prezidenta Donalda Trumpa, který rozhodl začátkem října nečekaně vojáky stáhnout. Turecko pak po třech dnech zahájilo ofenzívu. Současný stav Trump označuje pro USA za "vynikající". "Mají (Sýrie a Turecko) problémy na hranici. Není to naše hranice a neměli bychom kvůli ní ztrácet životy," prohlásil před novináři.

Trumpovu strategii nekritizuje z republikánů jenom McConnell, před ním to byl i senátor Lindsey Graham, který je jinak obráncem prezidentových kroků. S odsunem vojáků ze Sýrie ale nesouhlasí. Počínání Turecka v severní Sýrii označil za "etnickou čistku". "Pro Kurdy je přijatelné nárazníkové pásmo u hranice, ale vojenská okupace, která přinutí stovky tisíc lidí odejít, není bezpečnostní zóna," řekl Graham.

Boje na severu Sýrie od 9. října nepřežilo na 500 lidí, z nichž více než 70 byli civilisté.