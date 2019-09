Stěžovatel udělal správnou věc, řekl šéf tajných služeb

Stěžovatel z prostředí amerických tajných služeb, který sepsal a odeslal kritickou zprávu týkající se telefonického rozhovoru prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem, "udělal správnou věc", řekl ve čtvrtek v Kongresu úřadující šéf amerických zpravodajských služeb Joseph Maguire. Toho si k veřejnému slyšení předvolal výbor pro kontrolu tajných služeb Sněmovny reprezentantů, který se chce dozvědět, proč tajným službám trvalo tak dlouho, než dokument s třaskavým obsahem kongresmanům poskytly.

Na základě stížnosti takzvaného whistleblowera zahájilo vedení Demokratické strany přípravu ústavní žaloby na prezidenta. Domnívá se totiž, že šéf Bílého domu překročil své pravomoci, když v telefonátu s ukrajinským prezidentem naléhal na Kyjev, aby vyšetřoval předního demokrata Joea Bidena a jeho syna Huntera. Takové vyšetřování by Trumpovi mohlo pomoci v nadcházejících prezidentských volbách v roce 2020, v nichž se Biden může stát kandidátem demokratů.

Maguire, který šéfuje americkým tajným službám, způsob postoupení stížnosti Kongresu obhajoval a ve výboru řekl, že se přesně držel všech zákonných nařízení. Na dotaz demokratického kongresmana Andrého Carsona ale připustil, že je to poprvé, co rozvědky zadržovaly stížnost whistleblowera a nepostoupily ji okamžitě Kongresu, což média označila ze klíčový okamžik.

Autor (či autorka) svou stížnost datoval 12. srpnem a šéf tajných služeb musel vysvětlovat, proč trvalo tak dlouho, než do Kongresu dokument doputoval. A to navzdory tomu, že generální inspektor amerických tajných služeb Michael Atkinson, který stížnost jako první posuzoval, ji označil za "důvěryhodnou" a "naléhavou". Podle Maguirea byla prodleva způsobena "bezprecedentní situací", neboť předmětem stížnosti je prezident Spojených států, který může uplatnit své výsadní právo (executive privilege) neposkytovat informace Kongresu ani veřejnosti. Vedení tajných služeb proto věc dlouze konzultovalo s právníky.

Přesně tento postup ale během tiskové konference šéfovi tajných služeb vytkla předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Podle ní měl Maguire dokument ve stanovené lhůtě poskytnout příslušným výborům Kongresu a porušil zákon, když tak neučinil. Zároveň kritizovala to, že Maguire konzultoval věc s tím, koho se stížnost týká, tedy s prezidentem.

Jako první Maguirea dlouze vyslýchal šéf výboru Adam Schiff, který se ptal například na to, zda stížnost ukazuje na vážné zneužití pravomoci prezidentem Trumpem. Maguire se ale přímé odpovědi vyhnul a řekl pouze, že informace obsažené ve stížnosti považuje za "hodnověrné" a že její autor "jednal v dobré víře". Sdělil také, že by souhlasil s tím, aby stěžovatel mohl být vyslechnut v Kongresu, pokud by bylo zcela zaručeno, že nebude vyzrazena jeho identita. On sám prý jméno autora dokumentu nezná a nezná ho ani prezident Trump. Maguire připustil, že se s Trumpem sešel a o stížnosti hovořili, prezident se prý ale na jméno autora nezeptal.

Maguire se po skončení slyšení ve Sněmovně reprezentantů přesunul do Senátu, kde bude na dotazy zákonodárců odpovídat za zavřenými dvěřmi. Pozvání do senátního výboru dostal i generální inspektor amerických tajných služeb Atkinson, který se ohledně postupu kolem stížnosti dostal s Maguirem do sporu.