Střelba na Floridě. Bývalý student zabil ve škole 17 lidí

Při středeční střelbě na střední škole v Parklandu na jižní Floridě přišlo o život 17 osob. Oznámil to šerif okresu Broward Scott Israel. Dvě tamní nemocnice potvrdily, že mají v péči 13 postřelených lidí, pět z nich je v kritickém stavu. Podezřelým útočníkem je devatenáctiletý někdejší student školy Nikolas Cruz, který byl ze školy vyloučen z kázeňských důvodů.

Nikolas Cruz (agentury dříve uváděly jméno Nikolaus) je nyní ve vazbě a vyšetřovatelé začínají zjišťovat, co se vlastně stalo, uvedla agentura AP. Podezřelý střelec měl podle AP nejméně jednu samonabíjecí útočnou pušku AR-15 a několik zásobníků.

Šerif Israel upřesnil, že 12 obětí zemřelo uvnitř budovy školy, dvě těla byla nalezena venku u školy, další na ulici a dvě oběti podlehly zraněním v nemocnici. Mezi mrtvými byli studenti i dospělí.

Střelba začala na škole Marjory Stoneman Douglas, která se nachází asi 72 kilometrů od Miami, ráno místního času. Podle informací dvou floridských senátorů útočník vešel do školy v plynové masce, nesl pušku, střelivo a kouřové granáty. Pak spustil požární poplach a přiměl studenty a personál, aby vyšli ze tříd na chodbu. Potom do nich začal střílet. Několik set studentů uteklo na ulici nebo se schovávalo ve třídách, zatímco policie pátrala po útočníkovi. Kromě policie na místě zasahovalo množství sanitek a hasičských vozů. V živém televizním vysílání byly vidět desítky studentů prchajících z budovy se zdviženýma rukama. K prchajícím se přidal také Cruz, když se snažil uniknout policii.

Šerif Scott Israel na briefingu uvedl, že střelec se policii vzdal bez odporu.

Policie začala prověřovat, které stránky na internetu a na sociálních médiích Cruz navštěvoval a podle šerifa Israele zjistila řadu velmi znepokojujících skutečností. Například na instagramu Cruz zveřejnil své fotografie s brokovnicí a s pistolí, na dalších pózuje s obličejem zakrytým šátkem a ohání se dlouhými noži. Jiné příspěvky obsahují výhrůžky typu "chci střílet lidi svou AR-15". Aby Cruz mohl zbraň koupit, musel získat povolení.

Středeční útok je jedním z nejhorších útoků střelnou zbraní ve školním zařízení, v roce 2012 bylo v Connecticutu zabito 20 dětí a šest vyučujících. Podle skupiny Everytown for Gun Safety se jen letos uskutečnilo už 18 případů střelby ve školách včetně té nynější.

Florida High School Teacher After School Shooting: "The frustration is that we did everything that we were supposed to do ... and still to have so many causalities. ... I feel today like our government, our country, has failed us and failed our kids and didn't keep us safe." pic.twitter.com/uR1KSKplAl