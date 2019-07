Při nedělní střelbě na gastronomickém festivalu v kalifornském městě Gilroy přišli o život nejméně tři lidé a dalších 12 utrpělo zranění. Deníku The New York Times a agentuře AP to řekl tamní radní Dion Bracco.

Policie podle něj vzala do vazby jednoho podezřelého. Místní televize NBC Bay Area nicméně uvádí, že incident, který začal kolem 17:30 místního času (02:30 SELČ), stále není u konce.

Podrobnosti připravujeme.