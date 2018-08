Střelba v americkém Jacksonville: čtyři mrtví, nebezpečí trvá

Nejméně čtyři mrtvé a sedm zraněných si vyžádal střelecký útok v centru města Jacksonville na Floridě. Informoval o tom portál news4jax.com s odvoláním na své zdroje. Policie prozatím bilanci oficiálně neoznámila, uvedla jen, že zabito bylo několik lidí. Úřad jacksonvilleského šerifa na Twitteru oznámil, že předpokládaný střelec je mrtvý, není ale známo, zda nebyli útočníci dva.

"Jeden podezřelý je mrtvý. V tuto chvíli není jasné, zda tady není i druhý," uvedl úřad šerifa. Ten také varoval, aby se veřejnost k místu incidentu nepřibližovala, neboť nebezpečí nadále trvá.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting