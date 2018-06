Střelec zaútočil v redakci deníku, na místě jsou mrtví

Střelecký útok v redakci deníku The Capital ve městě Annapolis v americkém státě Maryland si vyžádal několik mrtvých. Televizi Fox News to řekl úřad místního šerifa. Na místě incidentu v masivním počtu zasahuje policie, která podle agentury AP označuje střelecký útok v místě za dosud neskončený. Jiná média nicméně uvádějí, že útočník byl dopaden. Tato informace je ale nepotvrzená.

Zpravodajský server Daily Mail s odvoláním na policii napsal, že mrtví jsou nejméně čtyři a že dalších 20 lidí bylo zraněno.

Na místě je také zvláštní jednotka pyrotechniků, kteří budovu a okolí prohledávají kvůli možným nastraženým výbušninám.

Deník The Capital přináší zpravodajství z hlavního města Marylandu a sousedních okresů. Vlastníkem deníku je společnost Baltimore Sun Media Group.

.@ABC NEWS SPECIAL REPORT: Police respond to active shooter scene at newspaper office in Annapolis, Maryland. https://t.co/evC3s0l3xv pic.twitter.com/uKOvVXV9AQ