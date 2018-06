Střelec zaútočil v redakci deníku, pět lidí zastřelil

Útok střelce v redakci deníku The Capital ve městě Annapolis v americkém státě Maryland si dnes vyžádal pět mrtvých. Oznámila to policie s tím, že několik dalších lidí bylo vážně zraněno. Mluvčí města Annapolis podle agentury AP uvedla, že útočník byl dopaden. Podrobnosti o motivu a přesném počtu zraněných známy nejsou, policie přislíbila další informace zveřejnit později.

Stanice NBC News s odvoláním na své zdroje uvedla, že zadržený útočník je běloch a že zřejmě použil brokovnici. O zbrani a o útočníkovi ale policie na tiskové konferenci zatím žádné podrobnosti s ohledem na vyvíjející se vyšetřování nesdělila.

Okolí incidentu je uzavřeno a policie vyzvala obyvatele, aby se k místu nepřibližovali. Na místě byla povolána také zvláštní jednotka pyrotechniků, aby budovu a okolí prohledala kvůli možným nastraženým výbušninám.

Na twitteru jeden z členů redakce The Capital informoval o útoku takovým způsobem, že to vypadalo, že je přímo na místě. Napsal mimo jiné, že není nic hrůznějšího, než být schovaný pod stolem a slyšet, jak bylo několik lidí postřeleno a jak útočník znovu nabíjí zbraň. Později novinář upřesnil, že tweety psal z bezpečí.

Marylandský guvernér Larry Hogan prohlásil, že ho zpráva o tragédii v Annapolisu naprosto zdrtila. O incidentu byl informován také prezident Donald Trump.

Deník The Capital přináší zpravodajství z hlavního města Marylandu a sousedních okresů. Vlastníkem deníku je společnost Baltimore Sun Media Group.

.@ABC NEWS SPECIAL REPORT: Police respond to active shooter scene at newspaper office in Annapolis, Maryland. https://t.co/evC3s0l3xv pic.twitter.com/uKOvVXV9AQ

- ABC News (@ABC) June 28, 2018