Střílel, koho viděl, tvrdí svědci. Všude leželi mrtví

Útočník, který v sobotu pozabíjel 20 lidí v nákupním centru v americkém městě El Paso, si podle svědků oběti nijak nevybíral. Střílel na každého, kdo mu přišel do cesty. Působil přitom klidně a odhodlaně, jako by plnil nějaké poslání, uvedla podle televize Fox News Vanessa Saenzová, která byla v době útoku na místě.

Policie v souvislosti se střelbou zadržela 21letého bělocha a naznačila, že by zločin mohl mít rasový podtext. V El Pasu žije 680.000 lidí, z nichž 83 procent je podle amerických úřadů hispánského původu. Na sociálních sítích se objevily zprávy o tom, že útočník sepsal manifest, v němž mluví o nutnosti reagovat na "hispánskou invazi do Texasu".

Vanessa Saenzová přijela na parkoviště před obchodním domem Walmart právě v okamžiku, kdy střelba začala. "Bylo slyšet třaskavé rány. Otočila jsem se a viděla jsem, jak z Walmartu vychází žena a míří k autu. Měla v nákupním vozíku potraviny a najednou padla k zemi," řekla obyvatelka El Pasa Saenzová televizi Fox News. "Útočník střílel namátkově, nevyhledával žádné konkrétní osoby. Střílel na každého, kdo mu přišel do cesty," podotkla.

Jakmile si Saenzová uvědomila, co se děje, rychle obrátila auto a snažila se co nejrychleji odjet. Střelec v tu dobu vstupoval do obchodního domu. "Kráčel sebevědomě, klidně, jako by byl na nějaké misi," prohlásila svědkyně masakru.

Podobně popsal jednání střelce také Miguel Rodríguez, který v obchodě se sedmiletým synem vybíral hračku. "Střelec šel uličku za uličkou a střílel na každého, koho viděl," uvedl Rodríguez, který si se synem po prvních výstřelech lehl na zem.

Také Kiannu Longovou s manželem zastihla střelba při nákupech ve Walmartu. "Lidé zpanikařili a sehnutí k zemi utíkali pryč," popsala Longová, která společně se svým mužem proběhla skladem v zadní části obchodu a s dalšími zákazníky se schovala do ocelového kontejneru v zásobovacích prostorách.

Televize CBS odvysílala video natočené dalším ze svědků, na němž je vidět, jak se lidé skrývají pod stoly, zatímco se ozývá střelba.

"Slyšeli jsme výstřely a viděli jsme kouř," vypověděl podle listu The New York Times 18letý Victor Gamboa, který ve zmíněném obchodním domě pracuje v restauraci rychlého občerstvení McDonald's. "Pak jsem si všiml zakrváceného muže ležícího na zemi. Vypadal mrtvý. Stalo se to všechno hrozně rychle," dodal Gamboa, který podle svých slov s dalšími zaměstnanci skrýval zákazníky v restauraci, dokud nepřišli policisté a neodvedli lidi do bezpečí.

Dvacetiletý Manuel Uruchurtu slyšel výstřely krátce poté, co v 10:36 místního času (18:36 SELČ) zaplatil u pokladny ve Walmartu. Z obchodního domu vyběhl s davem dalších lidí. Venku viděl na zemi dvě těla, jedno v kaluži krve. "Potkával jsem plačící lidi: děti, staré lidi, všichni byli v šoku," řekl podle The New York Times Uruchurtu. "Viděl jsem nemluvně, mohlo mu být tak šest, osm měsíců. Po celém břiše mělo krev a usedavě plakalo. Naštěstí bylo pořád ještě naživu," dodal.