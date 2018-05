Syn se odmítal odstěhovat od rodičů, pomohl až soud

Třicetiletý Američan Michael Rotondo se před osmi lety vrátil zpět do domu svých rodičů v New Yorku. Od té doby u nich bydlí, aniž si našel práci a přispíval na chod domácnosti či se podílel na domácích pracích. Rodičům však došla trpělivost a syna se rozhodli z domu vykázat.

Zpočátku na to manželé Rotondovi šli postupně. Nechávali synovi vzkazy, ve kterých stálo, aby se odstěhoval. První žádost dostal Michael podle britského listu The Guardian 2. února. Nicméně syn nereagoval a nejevil žádné známky ochoty se odstěhovat.

Druhý dopis, který se rozhodli rodiče napsat, už byl o něco důraznější. Dokonce byl sepsán po poradě s právníkem a začínal slovy "Tímto jsi odsud vykázán...". Rotondovi tak dávali najevo, že je Michael v domě jako host, který k pobytu musí mít souhlas majitelů, ten však již neměl. Ani na tento vzkaz však třicátník nezareagoval.

Rodiče byli tak zoufalí, že se pokoušeli syna z domu dostat i tím, že by ho uplatili. A tak mu nabídli 1100 dolarů (přes 24 tisíc korun) jako startovné do nového bydlení. Také mu dávali rady do budoucna, aby věděl, kde má začít a jak se svou budoucností naložit. "Existují místa i pro lidi s tak minimálními pracovními zkušenostmi, jako máš ty. Sežeň si práci - musíš pracovat!" vzkazovali rodiče. Matka se dokonce nabídla, že mladíkovi pomůže sehnat nový byt.

Došla jim trpělivost

Všechny pokusy však selhaly a mladík dál bral domov svých rodičů jako samozřejmost. Nicméně těm brzy došla trpělivost, a tak se rozhodli syna vykázat z domu jinak - soudně. "Jen jsem chtěl rozumně dlouhou dobu na vyklízení s ohledem na to, že jsem nebyl opravdu připraven živit se sám v době, kdy mi chodily jejich výzvy," uvedl před soudem mladík. Dokonce se odvolával na americké právo, díky kterému má nájemník údajně půlroční lhůtu na vystěhování.

Jeho námitky však soud shledal za skandální a manželům Rotondovým dal za pravdu. Michael tak dostal soudní nařízení, kvůli kterému musí do měsíce opustit dům svých rodičů. Mladík však verdikt považuje za "směšný" a chce se proti němu odvolat.