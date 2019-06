Systém pro rozpoznávání obličeje na školách: zásah do soukromí?

Celkem osm základních a středních škol v městské čtvrti Lockport v New Yorku zavádí kamerový systém pro rozpoznávání obličeje. Jedná se o vůbec první zavedení podobné technologie na školních pozemcích. Vedení školního okresu tvrdí, že se pro kamerový systém rozhodlo z důvodu bezpečnosti. Rozhodnutí však vzbudilo obavy o soukromí. Zprávu přinesl server The Guardian.

"K našemu zděšení dochází v naší zemi stále ke střelbám ve školách. V mnoha případech zahrnují studenty, kteří jsou s danou školou, kde k těmto incidentům dochází, spojeni. Pro městský školní distrikt Lockport je i nadále bezpečnost tou nejvyšší prioritou," zdůvodnila rozhodnutí v dopise adresovaným rodičům Michelle Bradleyová, vedoucí všech osmi škol v Lockportu.

Systém je navržen tak, aby rozpoznal obličeje lidí, kteří byli z místních škol vyloučeni, dále sexuálních delikventů, suspendovaných studentů a školních zaměstnanců a dalších, kteří jsou považováni za hrozbu. Systém může rovněž rozpoznat zbraně, tvrdí zástupci školního okresu.

Podle Jima Shultze, šéfa neziskového Demokratického centra, jehož dcera studuje na místní střední škole, používají sledovací kamery v USA i jiné školní okresy. Žádná ale nezavedla tak propracovaný systém, který kontroluje celou budovu i s pozemky. Krok ze strany Lockportu je podle něj neefektivní a bude narušovat právo na soukromí.

"Z pohledu bezpečnosti je to jen kolosální plýtvání penězi. Podle způsobu, jakým je systém navržen, byste museli už předem vědět, kdo bude střelcem - museli byste získat jeho fotku a zadat ji do systému a doufat, že do školy nevstoupí v nějaké masce. A i v takovém případě by varování nemuselo útok zastavit," řekl Schultz.

"Stanovili jsme hranice"

"Navíc je to bezprecedentní zásah do soukromí studentů," doplnil s tím, že kamery tak budou sledovat pohyb studentů na chodbách a vzájemné interakce mezi spolužáky. Jediným místem, kde kamery nebudou, jsou učebny. Porušilo by to totiž pracovní smlouvu s učiteli.

Vedení školního okresu se ale brání, že interakce studentů, zaměstnanců či návštěvníků, kteří nejsou na seznamu hrozeb, nebude systém zaznamenávat. "I když je to kontroverzní krok, tak to není žádným zákonem zakázáno a my jsme přesvědčeni, že jsme v zavedení tohoto systému stanovili pevné hranice. Naše politika spočívá v ochraně soukromí. Identifikovali jsme malou skupinu jednotlivců, kteří budou do databáze zařazeni," uzavřela Bradleyová.