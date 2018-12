Tajná služba USA oficiálně ukončila ostrahu Bushe staršího

Tajná služba Spojených státu (USSS), která je ochrankou prezidenta, viceprezidenta a vysokých ústavních činitelů, dnes oficiálně ukončila ostrahu zesnulého bývalého šéfa Bílého domu George Bushe staršího. USSS o Bushe staršího, kterého vedla pod kódovým jménem Timberwolf (vlk lesní), pečovala skoro 40 let.

Na twitteru Tajná služba zveřejnila oznámení, že k páteční 6. hodině místního času skončila ochrana Bushe staršího. "Budete nám všem chybět," uvedla USSS.

It was an honor. pic.twitter.com/Tjw9y4B0qo