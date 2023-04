Trump čelí obvinění ze snahy koupit si mlčení tří osob

Manhattanská prokuratura ve dnes zveřejněných obviněních proti Donaldu Trumpovi uvádí, že exprezident před volbami roku 2016 nařídil platby třem osobám ve snaze umlčet jejich tvrzení o jeho nemanželských poměrech. Informovala o tom agentura AP. Kromě pornoherečky Stormy Daniels a modelky Karen McDougalové státní zástupce Alvin Bragg zmínil i platbu ve výši 30.000 dolarů (640.000 Kč) pro vrátného z Trump Tower, který tvrdil, že Trump má nemanželské dítě. Trump se podle Bragga pokusil transakce zakrýt podvodnými finančními záznamy a účastnil se spiknutí s cílem podkopat integritu prezidentských voleb.

Mezi samotnými obviněními nicméně zločinné spiknutí nefiguruje. Obžaloba sestává ze 34 případů falšování záznamů, které jsou klasifikovány nikoli jako přestupky, ale jako trestné činy. To znamená, že prokuratura se považuje maskování transakcí za prostředek ke spáchání nebo zakrytí jiného zločinu. V tomto případě se zřejmě jedná o porušení pravidel financování politických kampaní, píše list The New York Times.

"Nemůžeme podnikům v New Yorku dovolit, aby manipulovaly se svými záznamy ve snaze zakrýt trestné jednání," uvedl v prohlášení Bragg.

Trumpův právní tým po dnešním soudním jednání označili obžalobu za smutnou a za zklamání. Prokuratura podle obhájců nepřipisuje jejich klientovi žádný federální ani státní zločin. "Je to opravdu smutné a budeme proti tomu bojovat," citovala televize CNN obhájce Todda Blanche. Ten také médiím řekl, že exprezident je tváří v tvář politickému procesu frustrovaný, ale motivovaný.