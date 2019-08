Trump jmenoval šéfa nového tajných služeb

Odstupujícího šéfa amerických tajných služeb (DNI) Dana Coatse nahradí ve funkci dosavadní ředitel Národního protiteroristického střediska (NCTC) Joseph Magurie. Oznámil to ve čtvrtek na twitteru prezident Donald Trump, podle něhož se Maguire ujme úřadu v den Coatsova odchodu 15. srpna.

Dlouholetý důstojník amerického námořnictva Maguire se s aktivní službou rozloučil v roce 2010 v hodnosti viceadmirála. Do čela vládní agentury pro boj s terorismem jej Trump navrhl loni a šestašedesátiletý Maguire se úřadu ujal po schválení Senátem v prosinci. Nyní jej prezident pověřil postem, na němž bude jeho hlavním bezpečnostním poradcem. Úkolem DNI je rovněž koordinace civilního a vojenského špionážního aparátu.

I am pleased to inform you that the Honorable Joseph Maguire, current Director of the National Counterterrorism Center, will be named Acting Director of National Intelligence, effective August 15th. Admiral Maguire has a long and distinguished....