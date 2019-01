Trump kompromisu příliš nevěří: Šance přinejlepším 50 na 50

Americký prezident příliš nevěří, že by se demokraté a republikáni v Kongresu domluvili na kompromisním řešení sporu o stavbu protiimigrační zdi na hranici s Mexikem. Donald Trump to řekl v rozhovoru, který v noci na pondělí na svém webu zveřejnil list The Wall Street Journal. Šance na kompromis jsou podle Trumpa zhruba 50:50.

O sblížení názorů se chce pokusit skupina sedmnácti členů Kongresu, v níž jsou zástupci obou parlamentních stran. Z rozhodnutí prezidenta na to mají tři týdny; pokud se jim řešení nepodaří nalézt, chce Trump buď znovu zablokovat financování vlády, nebo vyhlásit stav nouze, který by mu umožnil čerpat peníze na stavbu zdi bez souhlasu Kongresu.

"Osobně si myslím, že je to méně než 50 na 50, ale ve skupině (poslanců) je spousta velmi dobrých lidí," řekl Trump newyorskému listu. Na dotaz, zda by se spokojil s částkou menší než 5,7 miliardy dolarů (téměř 130 miliard korun), kterou na stavbu zdi požaduje, odpověděl prezident neurčitě: "Pochybuji o tom, musím to udělat správně."

Zablokování vládních financí je podle prezidenta "rozhodně jedna z možností". Trump financování části vládních úřadů zastavil už 22. prosince a obnovil ho koncem minulého týdne až v situaci, kdy hrozil rozvrat vnitrostátní letecké dopravy a protesty státních zaměstnanců začaly sílit.

V sedmnáctičlenné skupině, která má do 15. února navrhnout kompromis, je podle listu The Wall Street Journal osm republikánů a devět demokratů. Jakékoli jimi navržené řešení musejí odsouhlasit zástupci obou politických stran, než bude odesláno k hlasování do obou komor Kongresu. Žádní "disidenti", kteří by se mohli odchýlit od názorů svého stranického vedení, prý mezi nimi nejsou.