Trump nabídl Kim Čong-unovi cestu na palubě Air Force One

Bývalý americký prezident Donald Trump nabídl vůdci KLDR Kim Čong-unovi cestu na palubě amerického prezidentského speciálu Air Force One. Nabídka měla padnout na konci neúspěšného summitu ve vietnamské Hanoji v roce 2019 a zaskočila i ty nejzkušenější diplomaty, uvedla v pondělí agentura AFP. Cestu na palubě letadla ale severokorejský vůdce odmítl.

Zákulisí jednání prozradil v dokumentárním filmu Trump Takes on the World stanice BBC jeden z amerických diplomatů. "Prezident (Trump) věděl, že Kim přijel do Hanoje po několikadenní cestě Čínou vlakem," uvedl bývalý Trumpův poradce pro Asii Matthew Pottinger. Nabídka letu, která údajně překvapila i ty nejzkušenější diplomaty, měla vůdci KLDR výrazně zkrátit zpáteční cestu.

Již při prvním setkání v Singapuru se Trump Kim Čong-unovi pochlubil svou opancéřovanou prezidentskou limuzínou. Podle dokumentárního filmu se oba politici při jednání velice sblížili, ovšem ani to nestačilo na dosažení dohody o severokorejském jaderném programu.

Po změně v Bílém domě Kim Čong-un označil USA za "největšího nepřítele" KLDR. Nová americká administrativa prezidenta Joea Bidena uvedla, že svůj postoj k zemi nezmění, dokud Severní Korea neudělá významné kroky v jaderném odzbrojení.