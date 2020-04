Trump nařídil zničení íránských lodí obtěžujících plavidla USA

Prezident Spojených států Donald Trump nařídil americkému námořnictvu, aby zahájilo palbu a zničilo veškeré íránské lodě, které by obtěžovaly americká plavidla. Napsal to na sociální síti twitter. Jeho výrok přišel týden poté, co se 11 lodí íránských revolučních gard přiblížilo k plavidlům amerického námořnictva v mezinárodních vodách na severu Perského zálivu.

"Přikázal jsem námořnictvu Spojených států, aby zahájilo palbu a zničilo jakékoliv íránské lodě, pokud budou obtěžovat naše plavidla na moři," uvedl v příspěvku Trump.

Manévry lodí íránských revolučních gard z minulého týdne tehdy označilo americké námořnictvo za "nebezpečné a provokativní". Plavidla údajně několikrát překřížila dráhu americké lodi a v jednu chvíli se některá z nich pohybovala ve vzdálenosti menší než deset metrů. Celý incident trval asi hodinu.

Íránské revoluční gardy ve středu ráno také oznámily, že se jim poprvé s úspěchem podařilo vypustit vojenský satelit a umístit ho na oběžnou dráhu. USA a některé další státy přitom považují íránské pokusy se satelity za testy mezikontinentálních balistických střel. Teherán nicméně popírá, že by byla aktivita zástěrkou pro vývoj vojenských raket.

Vztahy mezi Íránem a USA jsou dlouhodobě napjaté, vyostřily se ovšem v roce 2018, kdy Washington odstoupil od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu z roku 2015 a zavedl vůči Teheránu tvrdé sankce. Loni v létě se odehrálo několik incidentů v Perském zálivu, kde USA letos posílily svou vojenskou přítomnost. V červnu 2019 se tam staly norský a japonský tanker terčem útoku, z nějž Washington viní Teherán, který to však odmítá. Írán následně sestřelil americký bezpilotní letoun, který byl údajně nad jeho územím; USA tvrdí, že byl v mezinárodním vzdušném prostoru. Následně se Írán v Hormuzském průlivu zmocnil britského tankeru s 23člennou posádkou.

Vztahy obou zemí se ocitly na pokraji otevřeného konfliktu na začátku letošního roku poté, co USA v Iráku zabily íránského generála Kásema Solejmáního, který byl jedním z nejvyšších činitelů islámské republiky. Írán o pár dní později vypálil množství raket na základny v Iráku, kde působí americké jednotky. USA až s odstupem přiznaly, že desítky amerických vojáků utrpěly zranění.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.