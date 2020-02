Trump: Naše unie je silnější, než kdy dříve

Americký prezident Donald Trump v poselství o stavu unie v noci na středu SEČ prohlásil, že to byla jeho vláda, které se podařilo teroristické hnutí Islámský stát (IS) vyhnat prakticky ze všech území, jež ovládalo. Zároveň vyzval Írán, aby přestal usilovat o jaderné zbraně. Hovořil i o imigraci, zdravotnictví, vesmírných misích či právu na držení zbraně. Impeachment naopak nezmínil.

"K dnešku bylo území chalífátu IS zničeno ze sta procent," řekl Trump a dodal, že dnes Američané se spojenci spolupracují na likvidaci zbytků IS. "Když jsem se ujal úřadu, IS kontroloval v Iráku a v Sýrii přes 20 000 čtverečních mil (51 800 kilometrů čtverečních)," poznamenal. Příslušníky IS pak označil za krvežíznivá monstra.

K situaci v Afghánistánu, kde je stále aktivní radikální hnutí Tálibán, prezident řekl, že zintenzivnil vyjednávací úsilí, aby dosáhnul politického urovnání. "Protistrana je rovněž velmi ráda za vyjednávání," uvedl.

"Jakmile dosáhneme v jednáních pokroku, budeme moci snížit naši vojenskou přítomnost," přislíbil Trump.

Trump dále prohlásil, že američtí přátelé i nepřátelé musí vždy s jistotou vědět, že USA disponují mocí a vůlí bránit své občany. "Před 18 lety teroristé zaútočili na loď USS Cole. Minulý měsíc americké síly zabily jednoho ze strůjců tohoto útoku," prohlásil prezident. Počátkem ledna Trump na twitteru oznámil, že USA zlikvidovaly Džamála Badávího, který je považován za jednoho z organizátorů činu.

Trump se v části svého projevu také zaměřil na Írán. Teheránu vzkázal, že Washington je připraven pomoci obnovit íránskou ekonomiku, pokud se islámská republika vzdá snahy získat jadernou zbraň a přestane podporovat terorismus. Írán dlouhodobě tvrdí, že má jaderný program pouze pro výzkumné účely.

Trump v roce 2018 odstoupil od mezinárodní jaderné dohody s Íránem, která vznikla za jeho předchůdce Baracka Obamy, a obnovil proti Íránu sankce. Od té doby americký prezident vede proti Íránu takzvanou kampaň "maximálního tlaku" a minulý měsíc nařídil útok dronem na vůdce íránských elitních jednotek Kuds Kásema Solejmáního. Atentát tehdy na chvíli rozpoutal obavy z toho, že mezi Íránem a Spojenými státy propukne válka. "Náš vzkaz teroristům je jasný. Nikdy neuniknete americké spravedlnosti. Pokud budete útočit na naše občany, přijdete o život!" řekl americký prezident.

Legální přistěhovalectví

Spojené státy mají morální povinnost vytvořit imigrační systém, který ochrání životy a pracovní místa Američanů, tvrdil Trump ve svém poselství. "Zatímco mluvíme, velké a organizované karavany jsou na pochodu do USA," řekl s odkazem na hromadné cesty migrantů ze středoamerických zemí k hranicím Spojených států.

"Je na čase, aby Kongres ukázal světu, že Amerika je odhodlána skoncovat s nelegální migrací a odstavit od vesla bezohledné kojoty, kartely, drogové dealery a pašeráky lidí," řekl prezident.

"Tohle je morální záležitost. Stav bezpráví na naší jižní hranici je hrozbou bezpečnosti, ochrany a blahobytu celé Ameriky," uvedl Trump. Dodal, že nový imigrační systém bude zahrnovat i závazky vůči milionům přistěhovalců, kteří v USA žijí a kteří respektují americké zákony. "Legální imigrace nesčetnými způsoby obohacuje naši zemi a posiluje naši společnost," doplnil prezident.

A co impeachment?

Trumpovi spojenci před projevem prezidentovi doporučovali, aby téma ústavní žaloby nezmiňoval. Krátce před poselstvím mluvčí Bílého domu řekl, že žaloba v textu projevu není, nevyloučil ale, že o tématu nakonec bude hovořit. Trump se nicméně žalobě, ve kterého ho demokraté viní ze zneužití pravomocí a z obstrukcí vůči Kongresu, nevěnoval. Ve středu Senát, který proces s Trumpem vede, podle očekávaní prezidenta osvobodí.

I když Trump o žalobě nehovořil, napětí mezi ním a demokraty bylo očividné. Po příchodu do sálu, kdy Pelosiové předal text poselství, mu předsedkyně sněmovny nabídla k podání ruku. Trump jí ale pravicí nepotřásl, podle amerických médií se zdálo, že její gesto záměrně ignoroval. V závěru projevu Pelosiová text roztrhala.

Mars a AIDS

Vlajka Spojených států musí být první, která bude na Marsu vztyčena, vyzval Trump Kongres, aby uvolnil peníze na vesmírné mise. "Letos se Američané vrátí do vesmíru na palubě amerických raket," řekl. Zmínil také kosmické lodě soukromých amerických společností SpaceX a Boeing, které na letošní rok plánují první pilotované mise.

Před letem k Marsu chtějí Američané nejdříve opět přistát na Měsíci, kam dosud mimo USA žádná jiná země lidskou posádku vyslat nedokázala.

Nebyla to jediná ambiciózní vize. "Do konce desetiletí vymýtíme epidemii AIDS v Americe," řekl Trump. Syndrom získaného selhání imunity, jak se onemocnění jmenuje, způsobuje vir HIV. Lék proti této smrtelné virové nákaze dosud neexistuje.

Trump chce rovněž zintenzivnit tažení proti drogám, obzvláště pak proti opioidům. BBC před týdnem k této problematice uvedla, že od konce 90. let, kdy se USA potýkají s opioidovou krizí, zemřelo na předávkování okolo 400 000 Američanů.

Trump dále hovořil o zlepšení dostupnosti zdravotní péče včetně nutnosti snížit cenu léků. Vyzval proto Kongres, aby přijal příslušný zákon o cenové transparentnosti, který by výrazně snížil ceny léků na předpis. "Dejte mi ten zákon na stůl a já bez průtahů podepíši," řekl prezident.

V části projevu, kdy Trump hovořil o tom, že někteří se snaží zdravotní péči zničit, sbor demokratů prezidenta přerušil výkřikem, že je to on, kdo tak činí. "To vy," křičeli demokraté na adresu prezidenta. Demokraté také zvedli ruce s třemi vztyčenými prsty na znamení návrhu zákona HR3, kterým demokraté cenu léků chtějí snížit.

Trump rovněž požádal Kongres o navýšení investic do neonatálního výzkumu. "To je také důvod, proč vyzývám Kongres, aby přijal zákon zakazující potraty v pozdních termínech," řekl.

Právo na zbraň

Další vyrušení následovalo poté, co prezident hájil ústavní právo Američanů držet zbraň. "Dokud budu prezidentem, budu vždy chránit druhý dodatek ústavy o vašem právu držet a nosit zbraně," řekl Trump s tím, že toto ústavní právo se v USA stává terčem útoků.

Následně se ozval v publiku Fred Guttenberg, jehož čtrnáctiletá dcera Jamie byla mezi 17 oběťmi masakru na střední škole ve floridském Parklandu v roce 2018. Guttenberg, který byl hostem demokratické šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové, Trumpův projev přerušil a následně byl policií vyveden. Dříve ve stejném dni Guttenberg na twitteru Pelosiové poděkoval za pozvání. Je jí prý vděčný za vše, co dělá pro boj proti násilní páchaném palnými zbraněmi.