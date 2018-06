Trump: Německý lid se obrací proti svému vedení

Americký prezident Donald Trump v sobotu na twitteru komentoval migrační debatu v Německu a kritizoval Evropu, že dovolila uprchlíkům, aby "násilně" změnili její kulturu. "Německý lid se obrací proti svému vedení," napsal prezident k debatě německých vládních stran o zásadách přistěhovalecké politiky.

Německou politiku ovládá spor o migranty mezi německou kancléřkou a šéfkou CDU Angelou Merkelovou a ministrem vnitra Horstem Seehoferem, který předsedá sesterské straně CSU. Situace se v uplynulém týdnu vyhrotila natolik, že Seehofer pohrozil zavedením opatření vůči migrantům i přes nesouhlas Merkelové. Kancléřku vystavil ultimátu, které Merkelová obratem odmítla.

Trump, který má podle amerického tisku s Merkelovou napjaté vztahy, na twitteru napsal, že migrační spory "cloumají už beztak slabou berlínskou koalicí". Zločinnost v Německu podle něj stoupá. "Všude v Evropě dělají velkou chybu, když dovolili příchod milionů lidí, kteří tak mocně a násilně změnili jejich kulturu," napsal prezident. "Nechceme, aby se něco podobného stalo u nás," upozornil.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!