Trump nerespektuje svobodu tisku. OSN varuje před násilím

Verbální útoky amerického prezidenta Donalda Trumpa proti novinářům a médiím porušují základní pravidla svobody projevu. Uvedl to ve čtvrtek zvláštní zmocněnec Organizace spojených národů pro svobodu názorů a vyjádření David Kaye. Podle něj Trumpův přístup může podnítit skutečné násilné činy namířené na žurnalisty.

Šéf Bílého domu je známý tím, že velmi nelibě nese kritické materiály v některých médiích. Články či reportáže s negativním vyzněním často označuje za "fake news" a o jejich autorech mluví hanlivě.

"Tyto útoky jsou v rozporu s povinnostmi státu respektovat svobodu tisku a mezinárodní normy o lidských právech," uvedl podle agentury Reuters Kaye ve společném prohlášení s Edisonem Lanzou, který má na starosti stejná témata v Meziamerické komisi pro lidská práva.

Kvůli Trumpovým útokům podle nich roste pravděpodobnost, že se nějaký novinář stane obětí násilí.

Americkou veřejnost na konci června šokovalo krveprolití v redakci novin Capital Gazette ve státě Maryland, kde muž, který měl s listem kdysi spory, zastřelil pět lidí. Trump tento za dlouhá léta nejtragičtější útok na americká média odsoudil, někteří kritici mu však v této souvislosti připomněli jeho veřejné pranýřování novinářů.

