Trump obvinil demokraty, že mohou za úmrtí dětí na jižní hranici

Za smrt dětí či jakéhokoli jiného migranta na hranici Spojených států jsou zodpovědní výhradně demokraté a jejich imigrační politika. Na twitteru to napsal americký prezident Donald Trump. Svým příspěvkem zjevně reagoval na nedávnou smrt dvou dětí z Guatemaly, které před tím zadržely americké migrační úřady. Podle Trumpa by vše vyřešila výstavba zdi, o jejíž financování se s demokraty pře.

"Jakákoli smrt dětí nebo jiných (lidí) na hranici je výhradně chybou demokratů a jejich mizerné imigrační politiky, která dovoluje lidem vydávat se na dlouhé pochody v domnění, že mohou nelegálně vstoupit do naší země. Nemohou," uvedl prezident Trump na twitteru.

Pokud by na hranici Mexika a Spojených států byla zeď, o jejíž stavbu šéf Bílého domu dlouhodobě usiluje, migranti by se podle něj o vstup do USA "ani nepokusili".

Svým příspěvkem na sociální síti Trump zjevně reagoval na smrt dvou dětí z Guatemaly, které tento měsíc zemřely na jihu Spojených států poté, co je spolu s jejich rodiči zadržely imigrační úřady. Osmého prosince zemřela v nemocnici v El Pasu ve státě Texas sedmiletá holčička. V noci na úterý tento týden zemřel v nemocnici ve městě Alamogordo ve státě Nové Mexiko osmiletý chlapec.

Právě z Guatemaly, Hondurasu a Salvadoru pocházelo nejvíc lidí, kteří se přidali na podzim k takzvaným karavanám putujícím Střední Amerikou a Mexikem k jižní hranici USA. Nyní tisíce lidí čekají v mexických pohraničních městech Tijuana a Ciudad Juárez na vyřízení svých žádostí o azyl. Řada z nich se pokouší překročit mexicko-americkou hranici nelegálně.

Potřebujeme zeď, řekl Trump

"Ty dvě dotyčné děti byly nemocné ještě před tím, než byly předány pohraniční stráži. Otec té mladé dívky řekl, že to nebyla jejich chyba a že jí nedal vodu několik dní," uvedl na twitteru Trump. "Pohraniční stráž potřebuje zeď a všechno to skončí. Pracují tak tvrdě a dostává se jim tak málo uznání," dodal.

Spor prezidenta Trumpa s demokraty už od 22. prosince částečně ochromil federální úřady. Krizi vyvolal jeho požadavek zahrnout do rozpočtu vysokou částku na výstavbu zdi na mexické hranici. To demokraté odmítají. Řešení americká média očekávají až v lednu. V pátek prezident pohrozil, že nechá hranici mezi USA a Mexikem uzavřít, pokud demokraté v Kongresu na financování hraniční zdi nepřistoupí.