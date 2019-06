Trump odmítl nařčení ze znásilnění. Oběť není jeho typ

Americký prezident Donald Trump se v rozhovoru se zpravodajským serverem The Hill znovu obhajoval proti obvinění ze sexuálního útoku, k němuž mělo dojít před dvaceti lety v obchodním domě na newyorském Manhattanu. Šéfa Bílého domu nařkla minulý týden ze znásilnění novinářka Jean Carrollová. Trump se v úterý hájil argumentem, že dotyčná žena není jeho typ.

Carrollová údajnou neblahou zkušenost s Trumpem z 90. let popsala v pátečním článku pro časopis New York Magazine. Trump se s ní prý zavřel ve zkušební kabince, kde byla Carrollová tři minuty obětí jeho sexuálních útoků. "Chytil mě za obě ruce, přitiskl mě ke zdi a stáhl mi silonky. Potom si rozepnul kalhoty a zpoloviny či zcela do mě vstoupil," vypověděla novinářka. Následně se jí prý podařilo útočníkovi vytrhnout a z kabinky utéci.

Podle prezidentova prohlášení Carrollová totálně lže. "S velkým respektem říkám: za prvé není můj typ a za druhé se to nikdy nestalo. Nikdy, rozumíte?" uvedl Trump. "Jsem tolik šťastná, že nejsem jeho typ," reagovala v rozhovoru s CNN pětasedmdesátiletá novinářka.

Ze sexuálních útoků, které se měly odehrát před jeho příchodem do Bílého domu, obvinil Trumpa více než tucet žen. Všechna nařčení prezident popřel. Nejznámější je zřejmě případ pornoherečky Stormy Daniels, jejíž mlčení si Trump zaplatil prostřednictvím svého právníka Michaela Cohena. Ten byl loni v prosinci odsouzen ke třem letům vězení za lhaní Kongresu, krácení daní a porušení zákonů o financování politické kampaně.