Trump označil nominační souboj demokratů v Iowě za fiasko

Za "absolutní fiasko" označil americký republikánský prezident Donald Trump volební proces ve státu Iowa, kde demokratičtí kandidáti svedli v noci na úterý první souboj o to, kdo bude Trumpovým soupeřem v listopadových volbách. Místní vedení demokratů totiž stále nezveřejnilo výsledky složitého hlasování, zatímco se kandidáti již přesouvají do státu New Hampshire, kde se odehraje další kolo volebního klání.

"Demokratická volební shromáždění jsou absolutním fiaskem. Nic nefunguje, stejně jako když řídili zemi," napsal Trump na twitteru. "Jediný člověk, který může tvrdit, že včera zaznamenal v Iowě velké vítězství, je Trump," pokračoval prezident. V republikánských volebních shromážděních v Iowě Trump přesvědčivě zvítězil a získal všech 38 republikánských delegátů pro letní nominační sjezd strany.

Vedení místní pobočky Demokratické strany tvrdí, že zpoždění při zveřejňování výsledků způsobily z části technické problémy, ale také blíže neupřesněné "nesrovnalosti" při sčítání hlasů. Letos poprvé totiž strana zveřejňuje výsledky ze dvou částí volebního procesu a následně ještě matematický přepočet na takzvané státní delegáty, který většina médií používá pro konečné určení pořadí kandidátů. Je tedy možné, že nesrovnalosti panují právě mezi těmito třemi souvisejícími údaji.

Zatímco řada pozorovatelů pokládá zpoždění výsledků za neštěstí pro Demokratickou stranu se silným dopadem na další nominační boje, bývalý demokratický funkcionář v Iowě vyzývá ke klidu. "Je skutečně tak hrozné, že bude pár hodin zpoždění, abychom se ujistili, že jsou výsledky přesné?" prohlásil. "Žijeme v jiné době, době vysoké rychlosti! Internet! Sociální média! Lidé už zkrátka nejsou zvyklí vůbec na nic čekat," dodal.

V Iowě každé čtyři roky začíná nominační proces obou největších amerických stran. Na tento převážně venkovský stát zhruba se třemi miliony obyvatel se proto v tuto dobu soustředí výjimečná pozornost médií. Vítězství v Iowě může kampani kandidátů poskytnout značnou dynamiku, se kterou vstupují do dalších bojů. Po zveřejnění tamních výsledků také obvykle významně prořídne pole kandidátů.

Podle některých komentátorů však bude kvůli zpoždění při zveřejnění výsledků tento efekt daleko menší. Řada kandidátů se totiž již předem prohlásila za vítěze, ti méně úspěšní pak mohou napadat legitimitu celého procesu a soustředit se i přes špatný výsledek na další klání. Téměř všichni uchazeči o demokratickou nominaci jsou nyní již v New Hampshire, kde bude souboj o nominaci příští týden pokračovat.