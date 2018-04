Trump postrádá plán, Británie prý k Sýrii přemisťuje ponorky

Americký prezident Donald Trump zatím nestanovil přesný časový plán úderu na Sýrii, kterým pohrozil v odvetě za údajný chemický útok spáchaný syrským režimem. Podle agentury Reuters to ve středu uvedla mluvčí Bílého domu s tím, že prezident zvažuje řadu možných reakcí, mezi nimiž nejsou pouze ty vojenské. Trump vyvolal napjatá očekávání dřívějším výrokem na twitteru, když vyzval Rusko, aby se připravilo na americký útok v Sýrii.

"Podle prezidenta je za tento útok chemickými zbraněmi odpovědná Sýrie a Rusko," uvedla Trumpova mluvčí Sarah Sandersová k sobotnímu útoku v syrské Dúmě, kde podle opozičních zdrojů zemřely desítky lidí. Dodala, že Rusko podle Trumpa nehraje pozitivní roli v řešení syrského konfliktu, Trump však prý doufá, že se to změní.

Možnosti reakce řešil dnes Trumpův bezpečnostní tým, jehož zasedání vedl viceprezident Mike Pence. Jasné závěry však podle Sandersové nepadly. Na stole je celá řada možností včetně nevojenských, raketové údery zmíněné v Trumpových tweetech jsou jen jednou z nich, dodala mluvčí.

Spekulace médií

Britské ponorky dostaly rozkazy přesunout se do míst, odkud budou moci raketami zasáhnout Sýrii. Jde o přípravu na možný útok proti režimu syrského prezidenta Bašára Asada, který by mohl přijít již v noci na čtvrtek, napsal britský deník The Daily Telegraph. Britská premiérka Theresa Mayová podle listu ještě neučinila konečné rozhodnutí, zda se její země připojí k případným úderům chystaným Spojenými státy a Francií v reakci na údajný chemický útok syrské armády v Dúmě. Chce ale být schopna jednat rychle.

Deník se ve své zprávě odvolává na vládní zdroje a rovněž uvádí, že Británie "dělá všechno potřebné" pro to, aby byla schopna vypálit z ponorek střely Tomahawk, které by mířily na vojenské cíle v Sýrii.

Zpravodajská televizní stanice BBC nedlouho před tím uvedla, že Mayová je připravena schválit účast své země ve vojenské akci, kterou dnes v bojovném tweetu ohlásil americký prezident Donald Trump. Premiérka údajně nehodlá žádat předem parlament o schválení.

Podle západních médií je případnou americkou akci připravena podpořit i Francie. V americkém tisku se objevily spekulace, že vedle Francie počítají USA také s podporou Saúdské Arábie a Kataru.