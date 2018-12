Trump potřebuje demokraty. Úřady jedou v omezeném režimu

Americké federální úřady začaly úderem půlnoci místního času (v 6.00 SEČ) fungovat v omezeném režimu, protože dočasný vládní rozpočet zatím nemá kvůli požadavku prezidenta Donalda Trumpa na financování stavby zdi na mexické hranici šanci získat podporu v horní komoře Kongresu. Ředitel vládního rozpočtového úřadu Mick Mulvaney už úřady vyzval, aby se řídily plány, které upravují jejich činnost pro případ omezeného financování, který nyní nastal.

Americká administrativa se dostala do problémů kvůli Trumpovu požadavku na financování hraniční zdi. I když už návrh schválila Sněmovna reprezentantů, dostala se nyní jednání do slepé uličky kvůli odporu demokratických senátorů. Republikáni totiž nemají v Senátu potřebnou většinu 60 hlasů na to, aby rozpočet v této podobě prosadili. Vyjednávání o kompromisu, která trvala až do pátečního pozdního večera, zatím nebyla úspěšná.

Zastavení či přiškrcení toku peněz se týká 15 oddělení na úrovni ministerstev a desítek vládních agentur, nemělo by se ale nijak dotknout důležitých oblastí jako je bezpečnost, akutní zdravotní péče či ostraha hranic.

Prezident Trump ve videovzkazu na twitteru přiznal, že po rozkolu ohledně návrhu rozpočtu je omezení činnosti úřadů nevyhnutelné. "Nemůžeme s tím nic dělat, protože potřebujeme hlasy demokratů," řekl prezident. "Doufejme, že to nepotrvá dlouho," dodal.

V minulosti při omezeném financování federálních úřadů musely na nucenou dovolenou nastoupit statisíce státních zaměstnanců, což znamenalo například to, že se uzavřely některé památky, muzea a parky.