Trump před úterními volbami na Bidena ztrácí, znovu zaútočil na legitimitu voleb

Prezident USA Donald Trump v neděli opět útočil na legitimitu úterních voleb, když prohlásil za "strašnou věc", pokud by se hlasy sčítaly ještě dny po jejich oficiálním termínu. Poznamenal rovněž, že do procesu sčítání hlasů okamžitě zapojí svoje právníky, napsala agentura Reuters.

V letošních volbách se sejde rekordní počet hlasů zaslaných poštou, již nyní jich volební komise přijaly téměř 60 milionů. Řada států, včetně například klíčové a velmi sledované Pensylvánie, však může začít obálky otevírat a lístky sčítat až v úterý, kdy je oficiální volební den. Podle nových pravidel může také čekat několik dní po volbách na příchod nových lístků. Ověřování poštovních hlasů je přitom časově náročnější než při hlasování ve volebních místnostech, a experti proto varují, že na konečné výsledky by se na některých místech mohlo čekat několik dní i týdnů. Takový proces je však v USA obvyklý.

Nezvyklý je pouze vysoký počet korespondenčních lístků, který by podle expertů mohl způsobit značný posun mezi prvními předběžnými výsledky z volebních místnosti a konečným vyzněním voleb po sečtení poštovních hlasů. Poštou totiž volí více demokraté než republikáni, kteří zase zřejmě ve větším počtu přijdou v úterý odvolit k urnám. Trump by proto mohl mít zpočátku vedení a sčítáním korespondenčních lístků o něj postupně přijít.

"Nemyslím si, že by bylo fér, abychom museli čekat (na výsledky) dlouhý čas po volbách," řekl v Trump v neděli v Severní Karolíně. "Jdeme do toho v tu noc - jakmile budou volby u konce - povoláme na to naše právníky," řekl pak prezident novinářům.

Voliči budou moci poslat svůj hlas i poštou

Řada států rozšířila kvůli pandemii covidu-19 možnost poštovního hlasování, nicméně republikáni vedou v mnoha státech soudní spory o to, zda jsou tyto změny legální. Pozorovatelé již dlouho očekávají, že se republikáni možná budou snažit po volbách zastavit sčítání některých hlasů, nebo jejich část zneplatnit, například proto, že dorazily k volební komisi až po termínu voleb. To však několik států umožňuje za předpokladu, že byly včas odeslány. Trump přitom již měsíce soustavně tvrdí, že poštovní hlasování může vést k rozsáhlým volebním podvodům, což volební experti popírají.

Trump v neděli nicméně popřel zprávy webu Axios, že by se chystal v úterý prohlásit vítězem, pokud by vedl podle částečných výsledků, ale ještě by nebylo jasné, zda získal přes 270 takzvaných volitelů, kteří o příštím prezidentovi technicky vzato rozhodují. Označil nicméně za "strašnou věc", že by se měly hlasy sčítat ještě po volebním dni. "Prezident tyto volby neukradne," řekl k informacím webu Axios Trumpův sok Biden, který již dříve prohlásil, že Trumpa v případě neuznání porážky vyvede z Bílého domu armáda.

Federální soudce Emmet Sullivan v neděli nařídil americké poště, aby připomněla svým manažerům, že musí podle jeho dřívějšího rozhodnutí přijmout "mimořádná opatření" k tomu, aby zajistila co nejrychlejší doručení korespondenčních volebních lístků.

V amerických volbách odevzdalo předčasně svůj hlas již přes 92,2 milionu lidí, což je asi 40 procent ze všech amerických voličů. Pozorovatelé předpokládají historicky vysokou výslednou volební účast kolem 65 procent, což by byl nejvyšší údaj od voleb v roce 1908.

Trump podle průzkumů již měsíce poměrně stabilně ztrácí na Bidena na celostátní úrovni, v klíčových státech je však demokratův náskok menší nebo jsou tam šance obou kandidátů vyrovnané. Biden má však zřejmě navrch v Pensylvánii, Michiganu i Wisconsinu, kde Trump před čtyřmi lety zaznamenal velmi těsná a překvapivá vítězství, jež mu zajistila křeslo v Bílém domě.