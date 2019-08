Trump: Problém se střelci máme dlouho, jsou duševně nemocní

Americký prezident Donald Trump v neděli odpoledne místního času veřejně vyjádřil soustrast pozůstalým po obětech dvou víkendových střeleb, jejichž pachatelé na dvou místech v USA zabili 29 lidí a dalších pět desítek zranili. Za jednu z příčin takových masakrů přitom označil duševní choroby. Bylo to jeho první vystoupení na veřejnosti od útoků, které se odehrály v noci na neděli SELČ a ke kterým se předtím vyjadřoval na twitteru.

"Chci vyslovit soustrast lidem v El Pasu v Texasu a v Daytonu v Ohiu," řekl Trump před novináři v Morristownu ve státě New Jersey. "Bylo to hrozné, ale mohlo to být ještě mnohem horší," dodal po boku své manželky Melanie a znovu pochválil rychlou reakci policie v obou případech.

Trump mimo jiné prohlásil, že problém se střelci mají USA "dlouhá léta". Na otázku novinářů, jak plánuje tento problém řešit, uvedl, že jednou z příčin je, že tito střelci jsou "opravdu velmi, velmi vážně duševně nemocní".

Prezident zároveň pochválil svou vládu za práci, kterou odvedla. "Udělali jsme mnohem více práce než většina předchozích vlád, neříkám, že velmi mnoho, ale udělali jsme opravdu dost," citoval Trumpa server televize ABC News. "Ale snad jsme měli udělat ještě víc," dodal.

Server ABC News napsal, že Trump strávil víkend ve svém soukromém klubu v Bedminsteru ve státě New Jersey a ke střelbě v El Pasu a v Daytonu se vyjádřil několikrát na twitteru.

Po útocích, při nichž jednoho pachatele policie zabila a druhý je vazbě a hrozí mu trest smrti, se znovu objevilo volání po zpřísnění amerických zákonů o držení zbraní. Ve Washingtonu se kvůli tomu konala demonstrace několika stovek lidí. Návrh zákona o přísnějších prověrkách osob, které si chtějí koupit zbraň, letos v únoru schválila Sněmovna reprezentantů, Senát ale zatím ne. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová v neděli podle BBC uvedla, že Trump by zákon stejně vetoval.

V případě útoku v El Pasu se spekuluje o rasovém či protimigrantském motivu a demokratičtí uchazeči o kandidaturu v prezidentských volbách Pete Buttigieg a Beto O'Rourke v neděli kritizovali republikána Trumpa, že svou protiimigrační politikou přispěl k růstu xenofobie v zemi. "Nenávist nejen toleruje, ale také ji podporuje," řekl O ́Rourke o Trumpovi v rozhovoru s televizí CNN.