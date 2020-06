Trump proti demonstrantům nepoužije armádu

Americký prezident Donald Trump se domnívá, že nebude potřeba do ulic měst poslat vojáky, aby nastolili pořádek v souvislosti s protesty po úmrtí černocha George Floyda po tvrdém zákroku bělošského policisty. Trump to řekl v rozhovoru s televizní stanicí Newsmax TV.

"To záleží, nemyslím si, že to budeme muset udělat," odpověděl šéf Bílého domu na otázku, zda by do měst kvůli protestům, které na některých místech přerostly v násilnosti, poslal armádu. Agentura Reuters připomíná, že prezident dříve řekl, že by ve státech, které nedokázaly potlačit násilné demonstrace, mohl nasadit armádu.

Newyorská policie informovala, že krátce před půlnocí místního času, tedy v době platnosti zákazu nočního vycházení, byli postřeleni do rukou dva její příslušníci a další poraněn nožem na krku v městském obvodu Brooklyn. Není ale jasné, zda útok souvisí s protesty; podle svědka, na něhož se odvolává agentura AP se v danou chvíli v dané oblasti žádné nekonaly.

Policie předtím postřelila jednoho muže, který napadl policistu. Jeden člověk byl na místě také zadržen. Zatímco policisté byli převezeni do nemocnice se zraněními, která je zjevně neohrožují na životě, informace o stavu postřeleného muže nebyly sděleny. Do nemocnice podle médií zamířil i newyorský starosta Bill de Blasio.

Nepokoje minulý týden vyvolalo úmrtí černocha George Floyda ve městě Minneapolis poté, co mu bělošský strážník Derek Chauvin klečel přes osm minut na krku a nepřestal, ani když Floyd naříkal, že nemůže dýchat. Generální prokurátor státu Minnesota, kde Minneapolis leží, ve středu zvýšil Chauvinovo obvinění z vraždy z třetího na druhý stupeň, za což mu hrozí delší vězení. Z napomáhání vraždě byli obviněni také tři další policisté, kteří byli na místě brutálního zásahu. Všichni čtyři byli od policie propuštěni a jsou ve vazbě.