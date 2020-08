Trump se bude snažit motivovat firmy, aby přesunuly výrobu z Číny do USA

Americký prezident Donald Trump slíbil, že během deseti měsíců vytvoří ve Spojených státech deset milionů pracovních míst. Tohoto cíle chce dosáhnout mimo jiné poskytnutím daňových úlev americkým podnikům, které přesunou výrobní aktivity z Číny zpět do USA. Informovala o tom agentura Reuters.

Trump na setkání se svými příznivci ve státě Minnesota v pondělí rovněž pohrozil, že jeho administrativa odstřihne od vládních kontraktů americké podniky, které přesunují práci na čínské subdodavatele. "Ukončíme svou závislost na Číně," prohlásil.

Prezident předpověděl, že americká ekonomika se v případě jeho znovuzvolení výrazně zotaví z útlumu způsobeného pandemií nemoci covid-19. "To, co společně děláme, není nic menšího než ekonomický zázrak," řekl svým přívržencům. "Vybudovali jsme nejohromnější ekonomiku ve světové historii a nyní to musím udělat znovu," dodal.

Méně pracovních míst

Trump také slíbil další snižování daní a omezování regulace s cílem podpořit investice v USA. Trumpova administrativa podniká řadu opatření k úpravě ekonomických vztahů mezi USA a Čínou, které jsou podle ní velmi nevyvážené. Tento týden například zpřísnila restrikce vůči čínskému výrobci telekomunikačních zařízení Huawei.

Tvorba pracovních míst v USA v červenci podle vládních údajů zpomalila na méně než 1,8 milionu z téměř 4,8 milionu v předchozím měsíci. Míra nezaměstnanosti klesla na 10,2 z červnových 11,1 procenta. Zůstala však vysoko nad úrovněmi z období před koronavirovou krizí. V únoru činila 3,5 procenta a byla nejnižší za 50 let.