Trump se chce setkat s Kimem do konce roku

Americký prezident Donald Trump před novináři uvedl, že by si přál se do konce roku znovu setkat se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Uvedly to tiskové agentury. Americký prezident vyslovil také přesvědčení, že jej Izraelci nešpehují, a tvrdil, že Írán si přeje setkání se Spojenými státy. Přiživil tím podle agentury AFP spekulace o možné schůzce s íránským prezidentem Hasanem Rúháním na okraji Valného shromáždění OSN.

"Můžu vám říct, že Írán chce schůzku," řekl Trump na zahradě Bílého domu bez dalšího upřesnění. Na dotaz ohledně případného zmírnění sankcí proti Íránu, což si Teherán pokládá za nezbytnou podmínku případné schůzky prezidentů obou zemí, ale šéf Bílého domu podle AFP nerozptýlil pochybnosti.

"Myslím, že Írán má obrovský potenciál," tvrdil. "Doufáme, že bychom mohli dosáhnout dohody. Myslím, že chtějí uspět, nikdy nebyli v takové situaci," dodal a poukázal na "obrovské finanční potíže" Íránu.

Rúhání ve středečním telefonickém rozhovoru s francouzským protějškem Emmanuelem Macronem podle íránských médií prohlásil, že bez odvolání amerických sankcí nebude Teherán s Washingtonem jednat.

Írán a šest světových mocností - Británie, Čína, Francie, Německo, Rusko a USA - v roce 2015 podepsaly dohodu, v níž se Teherán zavázal, že omezí svůj jaderný program výměnou za zrušení sankcí, které jsou s ním spojeny.

Trump ale loni v květnu k překvapení partnerů oznámil, že Spojené státy od dohody odstupují, a pak znovu zavedl proti islámské republice sankce.

"Nemyslím si, že by nás Izrael špehoval. Těžko tomu mohu uvěřit," prohlásil Trump. Připomněl, že s Izraelem má "velkolepé vztahy", vždyť také uznal izraelskou anexi (syrských) Golanských výšin či Jeruzalém za hlavní město Izraele. "Všechno je možné, ale této historce nevěřím," dodal.

Prezident reagoval na zprávy médií, podle kterých se Izrael se v roce 2017 pravděpodobně pokoušel ve Washingtonu včetně okolí Bílého domu odposlouchávat mobilní telefonní hovory a také mobilní datový provoz, cílem byl zřejmě prezident Trump. Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua takové obvinění označil za bohapustou lež.

Trump také prohlásil, že nepožádá ministra zahraničí Mikea Pompea, aby převzal povinnosti odstoupivšího poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona. O tuto funkci se podle něj uchází 15 lidí, protože je to "skvělý džob" a také "s Donaldem Trumpem je spousta legrace".

Boltonovo odstoupení Trump již dříve vysvětlil tím, že poradce nerespektoval priority vlády, udělal několik chyb a také urazil vůdce Severní Koreje Kim Čong-una. Boltonova nástupce chce Trump jmenovat příští týden.

Trump se už s Kimem třikrát setkal.