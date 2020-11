Trump se předčasně prohlásil za vítěze voleb, přestože se stále ještě sčítá

Americký prezident Donald Trump ve středu řekl, že se považuje za vítěze úterní volby hlavy státu, ačkoli výsledky v několika klíčových státech jsou stále nejasné a žádné z velkých amerických médií zatím vyústění souboje o Bílý dům nepotvrdilo. Jeho prohlášení odsoudila řada komentátorů, kritika přichází od představitelů Demokratické strany i některých zástupců Trumpova republikánského tábora. Na předčasná slova o vítězství reagovala společnost Facebook, na svých platformách spustila nové upozornění.

"Upřímně, vyhráli jsme," citovala agentura Reuters z Trumpova krátkého projevu v Bílém domě. "Vyhrajeme to. Co se mě týče, tak už jsme vyhráli," uvedl prezident USA v jiné části proslovu.

Trump ovšem mluvil v momentě, kdy podle veškerých relevantních zdrojů o vítězi letošní prezidentské volby stále není jasno a kdy je sčítání hlasů stále v plném proudu. "Prezidentovo prohlášení o vítězství postrádá důvěryhodnost," uvedl zpravodajský web BBC.

Podle agentury AP už si Trump i Biden zajistili něco přes 200 hlasů takzvaných volitelů, které o výsledku rozhodují. Od magické hranice 270 volitelů však oba kandidáty stále dělilo několik desítek. Vítěz stále nebyl ohlášen v řadě klíčových států včetně Pensylvánie, Michiganu nebo Severní Karolíny.

Trump ovšem prohlásil, že Severní Karolínu i Georgii už má jisté, a že v Pensylvánii vítězí "ohromným způsobem". Na úvod projevu poděkoval voličům za podporu a vývoj označil za "fenomenální".

Opět bez pádných důkazů hovořil o snahách ukrást volby, přičemž probíhající sčítání hlasů označil za "podvod na našem národu". "Je to ostuda," uvedl s tím, že hodlá výsledky napadnout i u nejvyššího soudu. Nebylo však příliš jasné, o co by se ohlášená stížnost měla opírat. "Chceme, aby veškeré hlasování skončilo," uvedl Trump v době krátce po uzavření posledních volebních místností.

Jeho vystoupení spustilo vlnu kritiky z různých stran. "Prezident opět lže americkému lidu a chová se jako aspirující despota," napsal na twitteru demokratický kongresman Adam Schiff. Další demokraté dodávali, že je potřeba sečíst všechny odevzdané hlasy.

Například v Pensylvánii podle prohlášení tamního demokratického guvernéra Toma Wolfa v tu chvíli stále nebylo zpracováno na milion korespondenčních hlasů. Volební činitelé v tomto státě mohli s jejich otvíráním začít v úterý a čekalo se, že definitivní čísla zde nebudou k dispozici celé dny.

Výhrady vůči prezidentovu počínání zaznívaly výhrady i od některých republikánů. Bývalý senátor za Pensylvánii Rick Santorum uvedl, že jej předčasný vítězný projev velmi znepokojil. "Ne, Trump zatím volby nevyhrál a je z jeho strany velmi nezodpovědné říkat, že tomu tak je," dodal populární konzervativní komentátor Ben Shapiro.

Zpravodaj BBC Anthony Zurcher v analýze psal o naplnění "apokalyptického scénáře", kterého se mnozí Američané obávali. Zpravodajský web Axios těsně před vyvrcholením voleb přinesl zprávu, podle níž Trump svým blízkým poradcům oznámil plán prohlásit se za vítěze i před potvrzením výsledků. Prezidentův tým tehdy informaci popřel.

Na předčasná vyhlášení o výsledcích voleb se delší dobu připravovaly přední sociální sítě, které kvůli tomu zavedly nová pravidla. Facebook v reakci na prezidentovo vystoupení začal uživatelům svých platforem zobrazovat upozornění, že "hlasy se stále sčítají a vítěz nebyl předpovězen".