Trump si od schůzky s Kimem slibuje hodně. Ale může i odejít

Americký prezident Donald Trump si od schůzky s Kim Čong-unem slibuje úspěch, který zajistí bezpečnost, mír a prosperitu na Korejském poloostrově, zbaveném jaderných zbraní. Trump o schůzce se severokorejským vůdcem, která se má podle prezidentových slov uskutečnit "v příštích týdnech", vyjadřoval na společné tiskové konferenci s japonským premiérem. Šinzó Abe zavítal do Trumpovy rezidence na Floridě.

"Jak víte, setkám se v příštích týdnech s Kim Čong-unem v příštích týdnech, abychom posoudili denuklearizaci Korejského poloostrova," řekl Trump. "Doufám, že tato schůzka skončí velkým úspěchem, s netrpělivostí na ni čekám. Bude to grandiózní událost pro Severní Koreu a grandiózní událost pro svět. Uděláme vše možné, aby to byl úspěch celého světa, a nejen USA či Jižní Koreje, Severní Koreje či Japonska," dodal.

Pohrozil, že ze schůzky odejde, pokud nepovede k výsledkům. "Pokud setkání, až tam budu, nebude plodné, zdvořile jej opustím," prohlásil Trump.

KLDR má podle Trumpa šanci přestoupit na cestu k lepší budoucnosti, pokud přivolí k úplnému, ověřitelnému a nezvratnému ukončení svého jaderného programu. Varoval také, že bude pokračovat kampaň maximálního tlaku na Pchjongjang, dokud se nezbaví jaderných zbraní.

S vyvíjením tlaku na KLDR souhlasil premiér Abe. Nelze podle něj přistoupit na žádné ústupky Pchjongjangu, dokud své jaderné zbraně nezničí a jaderný program neukončí.

Trump také přislíbil udělat vše možné pro osvobození Japonců, unesených a zadržovaných v KLDR.

Trump ve středu na twitteru potvrdil, že šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Mike Pompeo navštívil Severní Koreu a setkal se tam s jejím vůdcem Kim Čong-unem v rámci příprav na chystaný americko-severokorejský summit. Trump minulý měsíc nominoval Pompea na funkci ministra zahraničí USA.

