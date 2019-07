Trump slovně napadl kongresmanky s přistěhovaleckými kořeny

Americký prezident Donald Trump opět rozpoutal bouři nevole a kritiky svými poznámkami na twitteru, v nichž tentokrát nevybíravě slovně napadl čtyři kongresmanky s přistěhovaleckými kořeny nebo tmavou barvou kůže. Ve svém příspěvku o nich napsal, že by neměly Američany poučovat o tom, jak vést zemi, když samy pocházejí z naprosto "rozvrácených a zločinem zamořených zemí" a že by se do nich měly vrátit. Demokraté okamžitě označili jeho poznámky za rasistické.

"Je zajímavé pozorovat ´progresivní´ demokratické kongresmanky, které pocházejí ze zemí, jejichž vlády jsou naprosto a zcela katastrofální, ty nejhorší, nezkorumpovanější a nejneschopnější na světě (pokud nějakou fungující vládu vůbec mají), jak teď hlasitě a zlomyslně říkají Američanům, nejlepšímu a nejmocnějšímu národu na světě, jak vést naši vládu. Proč se nevrátí zpátky a nepomůžou napravit ta rozvrácená a zločinem zamořená místa, odkud přišly?," napsal Trump.

So interesting to see "Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly......

....and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how....