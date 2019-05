Trump souhlasí s Kim Čong-unem, že Biden má nízké IQ

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci v Tokiu podpořil názor severokorejského vedení, že bývalý americký viceprezident Joe Biden je "osoba s nízkým IQ". Biden, kterého mnozí považují za nejvážnějšího Trumpova protikandidáta ve volbách 2020, se stal v poslední době častým terčem prezidentových nelichotivých poznámek, jejichž tón odsoudili nejen demokraté, ale i někteří republikáni.

"Kim Čong-un prohlásil, že Joe Biden je osoba s nízkým IQ. Vzhledem k jeho minulosti tomu tak nejspíš je. Myslím, že s ním (s Kimem) v tomto mohu souhlasit," řekl Trump. V sobotu prezentoval šéf Bílého domu podobný názor na twitteru, když napsal, že se "pousmál, když člověka z močálů Joea Bidena (Kim) nazval individuem s nízkým IQ a ještě hůř. Možná je to pro mě znamení?"

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal?