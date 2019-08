Trump Tower v Grónsku? Tohle neudělám, slíbil prezident na twitteru

Americký prezident Donald Trump na twitteru opět přispěl ke kontroverzní diskuzi, kterou vyvolala informace, že Spojené státy uvažují o koupi Grónska. Zveřejnil totiž fotomontáž grónské vesnice s malebnými dřevěnými domky, vedle kterých stojí lesklý mrakodrap Trump Tower. "Slibuji, že tohle Grónsku neudělám!" připojil šéf Bílého domu ke zjevně žertovnému příspěvku.

Americký list The Wall Street Journal minulý týden informoval, že Trump uvažuje o koupi Grónska, autonomního území Dánska a největšího ostrova na světě se zhruba 56 tisíc obyvatel.

V neděli tuto informaci potvrdil ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow a sám prezident Trump později řekl, že nedávno o možnosti koupit Grónsko jednal, považuje ji za "strategicky" zajímavou, nejde podle něj ale o bezprostřední prioritu.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA