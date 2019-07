Trump udělal z rasové nesnášenlivosti pilíř své předvolební kampaně

Prezident Donald Trump se rozhodl učinit rasovou a etnickou nesnášenlivost pilířem své předvolební kampaně a dokonce i někteří jeho kritici připouštějí, že tato strategie by mu mohla zajistit druhý mandát. Napsala to agentura AP v analýze sporů kolem prezidentových výpadů adresovaných čtyřem poslankyním Kongresu s cizozemskými kořeny. "Myslím, že tento boj vyhraju, a to výrazně," komentoval Trump ve středu v Bílém domě své vyhlídky na obhajobu mandátu.

"Bez ohledu na to, zda jeho tweety byly rasistické, či nikoli, dostává média do situace, kdy tyto extrémně liberální, socialistické a bláznivé kongresmanky líčí jako tvář Demokratické strany," komentoval prezidentovy urážlivé vzkazy na sociální síti politolog a Trumpův častý kritik Terry Sullivan. "Je to možná smutné, ale mazané," dodal.

Trump je podle AP přesvědčen, že jeho postup mu vynese přízeň bělochů v chudších sociálních vrstvách, ale i nové hlasy z řad lidí znepokojených kulturními a sociálními změnami v USA. Podle analytiků je otázkou, zda sázka na rasovou konfrontaci v podobě útoků na poslankyně Ayannu Pressleyovou, Alexandriu Ocasiovou-Cortezovou, Ilhanu Omarovou a Rashidu Tlaibovou vydrží Trumpovi až do voleb.

Voliči, kteří nynějšího šéfa Bílého domu nenávidí, mu příští rok v listopadu hlas nedají. Nerozhodnutí ale mohou být vyděšeni varováním před radikální levicí natolik, že Trumpovi svůj hlas odevzdají, shodují se americké komentáře. Podle průzkumů považuje dnes otevřenost USA vůči světu za významnou 62 procent Američanů, což je o šest procent méně než před rokem.

"Neměli bychom už Trumpa označovat za rasistu, příliš se mu ta role zalíbila," napsala v komentáři pro The New York Times komentátorka Gail Collinsová. "Trump dal jasně najevo, že obvinění z rasismu a z potírání migrace okázale ignoruje. Republikánští politici vytrvale líčí čtyři poměrně neškodné nové členky Sněmovny reprezentantů jako děsivé ohrožení národní bezpečnosti. Senátor Lindsay Graham je označil za bandu komunistek," napsala Collinsová.

Tvrzení o "levicové revoluci", která demokratům zablokuje cestu do Bílého domu, ale dnes na stránkách listu The Washington Post vyvrací významný člen strany, bývalý starosta Chicaga Rahm Emmanuel. "Ať jsou neshody uvnitř strany jakékoli, prodloužení Trumpova mandátu je třeba zabránit za každou cenu. Krajní levice Demokratickou stranu neovládá, i umírnění jsou její integrální částí. Klíč k vítězství není v překonání Trumpa jeho zbraněmi. Náš kandidát musí nabídnout schopnosti a charakter, aby přesvědčil voliče v celém politickém spektru o potřebě změny na mocenském vrcholu," napsal.

Diskusi o americké identitě se v listě The Wall Street Journal věnuje významný americký politolog William Galston. "Žádná etnická ani náboženská skupina, ať menšinová, nebo většinová, nemůže v dnešní Americe doufat, že vnutí své chápání americké identity všem ostatním. Podobné pokusy skončí jen nekonečnými spory. Ani čistě občanský princip nestačí. Být skutečným Američanem neznamená jen přijmout prohlášení nezávislosti a ústavu. Znamená to přijmout naše dějiny se všemi jejich těžkostmi a chovat zvláštní ohledy na dobro všech, s nimiž sdílíme osud státu," napsal americký vědec.