Trump varuje EU před tvorbou nezávislého platebního systému

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa bedlivě sleduje snahy Evropanů o vytvoření alternativního platebního systému, který by usnadnil obchodování s Íránem. Bílý dům pohrozil tvrdými peněžitými tresty, pokud se Evropa pokusí obejít sankce, které Spojené státy uvalily na islámskou republiku. S odkazem na neveřejná vyjádření členů Trumpovy administrativy to uvedla agentura AP. Toto téma podle ní vnáší silné napětí do transatlantických vztahů.

Německý ministr zahraničí Heiko Maas uvedl, že Evropská unie je připravena vytvořit nezávislý kanál pro posílání peněz do Íránu, na nějž by se nevztahovaly americké sankce uvalené na Teherán. Dodal, že Německo na tomto plánu spolupracuje s Británií, Francií a dalšími partnery v EU. Podle Maase je nanejvýš důležité, aby Evropa posílila svou autonomii vytvořením Evropského měnového fondu a platebních kanálů nezávislých na mezinárodním systému bankovního styku SWIFT. "Toto byl vždy náš cíl a my ho splníme," řekl Maas.

EU se snaží udržet při životě jadernou dohodu s Íránem od chvíle, kdy ji Trump loni jednostranně vypověděl. Blok již také přijal opatření, která mají odradit evropské firmy od dodržování amerických sankcí bez formálního souhlasu Bruselu.

Čelný představitel americké administrativy pod podmínkou zachování anonymity agentuře AP řekl, že všichni lidé zodpovědní za obcházení sankcí budou dohnáni k zodpovědnosti. Podle agentury lze toto vyjádření vykládat jako neformální upozornění, že Spojené státy to s trestáním obcházení sankcí myslí vážně. "Existuje volba mezi tím, zda obchodovat s Íránem, nebo se Spojenými státy," řekl republikánský senátor Tom Cotton. "Doufám, že si naši evropští spojenci vyberou správně."

Spojené státy, Čína, Francie, Německo, Rusko a Británie podepsaly v roce 2015 s Íránem pakt, který odstranil ekonomické sankce výměnou za slib Teheránu, že zastaví svůj program vývoje jaderných zbraní. Prezident Trump však dohodu označil za "příšernou a jednostrannou", loni ji vypověděl a na Írán opět uvalil sankce. Teherán tvrdí, že žádné jaderné zbraně získat nehodlá, dohodou se dál řídí a zbylých pět států se ji snaží udržet v platnosti.

Podle neoficiálního poradce v Trumpově administrativně má prezident a jeho vláda z vytvoření evropského nezávislého platebního systému velké obavy. Dlouhodobě se obává zejména toho, že alternativní systém by se mohl ukázat natolik úspěšným, že se stane konkurencí pro systém SWIFT, který umožňuje mít přehled o mezinárodních transakcích. Obává se také, že další země se v budoucnu pokusí využít evropský systém při obcházení amerických sankcí. Ačkoliv Evropané naznačili, že alternativní platební systém bude využíván jen pro převody peněz k humanitárním účelům, Spojené státy jsou znepokojeny, že by ve skutečnosti mohl posloužit opět především k obcházení sankcí.

Trumpova administrativa se snaží kroku Evropanů předejít zintenzivněním kampaně proti Íránu, jejíž součástí je nedávné uvalení sankcí na další jednotlivce a organizace spojené s Teheránem a také spolupořádání blízkovýchodní konference v Polsku. Ta je plánována na příští měsíc a zaměřit se má na boj proti íránským hrozbám.