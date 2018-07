Trump: Váš oblíbený prezident se ničeho špatného nedopustil

Za "neslýchané a možná nezákonné" označil americký prezident Donald Trump jednání svého bývalého právníka Michaela Cohena, který si před volbami v roce 2016 tajně nahrál rozhovor s Trumpem o možnosti vyplatit někdejší modelku z Playboye Karen McDougalovou. Vlastní pochybení v široce publikované kauze prezident odmítl. "Dobrá zpráva je, že váš oblíbený prezident se ničeho špatného nedopustil," napsal na twitteru.

McDougalová uzavřela před prezidentskými volbami v srpnu 2016 dohodu s bulvárním deníkem National Enquirer, jemuž za 150 tisíc dolarů (3,3 milionu korun) slíbila exkluzivitu na svůj příběh s Trumpem. S budoucím prezidentem měla údajně asi roční poměr, mimo jiné i v době, kdy jeho žena Melania porodila syna Barrona.

Článek ale nikdy nevyšel a Trump v září 2016 podle nahrávky debatoval s Cohenem o možnosti, že práva na příběh koupí. Chtěli je získat od National Enquirer, který je už tehdy vlastnil. Podle Trumpova právníka Rudyho Giulianiho k transakci ale nedošlo. Giuliani zároveň popřel, že by se Trump s McDougalovou zapletl.

Skandál je pro Trumpa nepříjemný, protože pokud by se ukázalo, že případné prostředky na odkoupení práv čerpal z volebních účtů, šlo by o trestný čin.

Americká FBI se k nahrávce rozhovoru s Trumpem dostala při dubnové razii v Cohenově kanceláři v rámci vyšetřování údajných finančních machinací bývalého Trumpova právníka. Cohen, považovaný donedávna za věrného Trumpova pomocníka, se prezidentovi postupně vzdálil, když bylo zřejmé, že šéf Bílého domu s jeho problémy nechce nic mít.

Trump dnes na twitteru kauzu kolem McDougalové označil za neslýchanou. "Je nemyslitelné, aby se vláda vloupala do právníkovy kanceláře (brzo ráno) - je to téměř neslýchané," komentoval prezident razii FBI. "Ještě nemyslitelnější je, že právník nahrává svého klienta - je to neslýchané a možná nezákonné," zdůraznil.