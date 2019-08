Trump vyzval Rusko, Írán a Pákistán k účasti na boji s IS

Donald Trump je přesvědčen, že i jiné státy by se měly zapojit do boje s teroristy z Islámského státu, například Rusko, Pákistán a Írán. Americký prezident to v Bílém domě řekl novinářům. Pokud Evropa nepřevezme vězněné bojovníky Islámského státu, budou podle Trumpa odesláni do zemí, z nichž přišli. Například do Německa nebo Francie.

V internačních táborech na severovýchodě Sýrie, které kontroluje syrská opozice podporovaná Spojenými státy, jsou zadržovány tisíce mužů, žen a dětí z více než 50 zemí, uvedla agentura Reuters. Je mezi nimi asi dva tisíce osob podezřelých z příslušnosti k teroristům, mnozí jsou občany západních zemí. Jejich budoucí osud je vzhledem k nekončícím diplomatickým debatám nejasný.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v úterý varoval, že bojovníci Islámského státu v některých oblastech posilují své pozice, i když jejich schopnost zaútočit je podstatně menší. Po skončení války v Afghánistánu, o němž jednají zástupci USA a radikálního hnutí Tálibán, by tvrdé jádro Tálibánu mohlo přejít do řad Islámského státu.