Trump vzkazuje: Připrav se Rusko, rakety přijdou

Americký prezident Donald Trump na Twitteru vyzval Rusko, aby se připravilo na rakety. Reagoval na ruskou hrozbu, že jakékoli rakety vypálené na Sýrii budou sestřeleny. Trump připravuje odvetu za útok na syrskou Dúmu, při němž podle opozičních zdrojů syrská armáda o víkendu použila chemické zbraně. Rusko tvrdí, že se to neprokázalo a že je třeba události v Dúmě nezávisle vyšetřit.

"Rusko hrozí sestřelením všech raket vypálených na Sýrii. Připrav se Rusko, protože (rakety) přijdou, pěkné a nové a 'chytré'! Neměli byste být partnery toho Plynem Vraždícího Zvířete, který zabíjí vlastní lidi a raduje se z toho," tweetoval Trump.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and "smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!