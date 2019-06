Trump zastavil útok na Írán deset minut před začátkem

Americký prezident Donald Trump v noci na pátek zastavil útok proti Íránu, protože by šlo o reakci neúměrnou závažnosti sestřelení nepilotovaného dronu. Napsal to na twitteru. Podle listu The New York Times se USA chystaly zasáhnout několik cílů v Íránu v odplatě za to, že íránské revoluční gardy tento týden sestřelily americký bezpilotní stroj.

Trump napsal, že útok odvolal deset minut před zahájením. "Byli jsme připraveni k odvetě ve třech různých směrech, když jsem se dotázal, kolik lidí zemře," napsal Trump. "Bude to 150 lidí," zněla odpověď generála. Deset minut před úderem jsem to zastavil, protože by to bylo neúměrné oproti sestřelení nepilotovaného dronu," uvedl prezident.

Pokud jde o Írán, Trump nehodlá spěchat. "Naše armáda prošla obnovou, je nová a připravená vyrazit. Je zdaleka nejlepší na světě. Sankce fungují a v noci přibyly další. Írán nebude moci NIKDY vlastnit jaderné zbraně, proti USA ani proti ostatnímu světu," konstatoval prezident.

Trump ve vzkazu na twitteru obvinil svého předchůdce Baracka Obamu, že s Íránem dojednal "zoufalou a strašlivou" smlouvu. "Uvolnil jim cestu k jaderným zbraním, a to brzy. Místo aby poděkoval, Írán křičel Smrt Americe," napsal šéf Bílého domu.

Mezinárodní jadernou smlouvu s Íránem uzavřely před čtyřmi lety kromě USA Francie, Británie, Německo, Čína a Rusko. Írán se v dokumentu zavázal pozastavit svůj jaderný program výměnou za zmírnění protiíránských sankcí. Loni v květnu Trump oznámil, že USA od dohody odstupují.