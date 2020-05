Trump zkritizoval stanici Fox News kvůli antimalariku

Americký prezident Donald Trump se v noci na úterý v sérii příspěvků na sociální síti twitter opřel do televizní stanice Fox News, která je mu dlouhodobě nakloněna a podle mnohých indicií ji pravidelně sleduje. Nelíbilo se mu totiž vystoupení moderátora Neila Cavuta, který kritizoval Trumpa za jeho veřejné odhalení, že kvůli nebezpečí nákazy koronavirem bere preventivně antimalarikum hydroxychlorochin.

Prezident hydroxychlorochin prosazuje jako zázračný lék proti covidu-19 už týdny. Opírá se přitom o několik studií, které naznačují, že by mohl zlepšit stav pacientů s lehkým průběhem nákazy. Podle jiných studií však látka, jež se používá desítky let také na léčbu autoimunitních onemocnění, například revmatické artritidy, pacientům s covidem-19 nijak nepomáhá. Jednoznačný názor mezi lékaři zatím nepanuje.

Trumpovo velebení hydroxychlorochinu již v minulosti kritizovala řada lékařských expertů, protože léčivo může způsobit jako vedlejší účinek poruchy srdečního rytmu, které v některých případech vedly až k úmrtí pacientů. Lékař Steven Nissen z přední americké nemocnice Cleveland Clinic listu The New York Times řekl, že látka zůstává k dispozici i přes závažné vedlejší účinky jen kvůli tomu, že dokáže léčit závažná onemocnění a nemá vhodnou alternativu.

"Pokud to (hydroxychlorochin) berete jako preventivní léčbu, abyste zahnali virus, nebo v nejhorším možném případě bojujete s virem a patříte k ohrožené části populace, tak vás to zabije. Nemůžu to říct jasněji. Tohle vás zabije," řekl moderátor Fox News Cavuto v reakci na Trumpovo odhalení.

.@FoxNews is no longer the same. We miss the great Roger Ailes. You have more anti-Trump people, by far, than ever before. Looking for a new outlet! https://t.co/jXxsF0flUM - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

Prezident nejprve na twitteru sdílel několik příspěvků jiných uživatelů, kteří Cavuta nazývali hlupákem a dalšími méně slušnými nadávkami. Následně napsal: "Fox News už nejsou, co bývaly. Chybí nám velký Roger Ailes. Máte víc anti-Trumpovských lidí, daleko víc než kdy předtím. Hledám nový prostor pro vyjádření!" Roger Ailes byl zakladatel a dlouholetý šéf Fox News, působil také jako mediální poradce řady republikánských prezidentů. V roce 2016 odstoupil poté, co se proti němu objevily desítky obvinění ze sexuálního obtěžování podřízených. O necelý rok později zemřel.

Trump podle dostupných informací Fox News často sleduje a udržuje vřelé vztahy s některými moderátory. Často posílá příspěvky na twitteru ohledně některých témat jen chvíli poté, co se o nich na kanálu diskutuje, nejčastěji v ranním zpravodajském pořadu Fox & Friends.

K obsahu vysílání se vyjadřuje často a nezřídka kdy se ho snaží korigovat. Na konci dubna například na twitteru napsal, že stanice přijímá návrhy na témata do vysílání od Demokratické strany. "Lidé, kteří sledují Fox News v rekordních číslech (díky prezidente Trumpe), mají vztek. Chtějí alternativu, a to hned. Stejně tak i já," napsal americký prezident.

....Even the Radical Left Do Nothing Democrats laughed at the Fox suggestion. No respect for the people running @FoxNews. But Fox keeps on plugging to try and become politically correct. They put RINO Paul Ryan on their Board. They hire "debate questions to Crooked Hillary”.... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020

Trump v minulosti opakovaně hovořil o záměru založit vlastní zpravodajský kanál. Loni v říjnu prohlásil, že takový krok skutečně zvažuje a že by do své stanice pozval "skutečně talentované lidi a dostal by mezi lidi skutečný hlas a ne hlas, který je falešný". Prezident od své předvolební kampaně v roce 2016 setrvale útočí na většinu amerických médií, které jsou podle něj zaměřena proti němu kvůli politickým zájmům svých majitelů.